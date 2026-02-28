Le secuestraron hongos alucinógenos en la playa

Durante un control en la Bajada 12 de Rada Tilly, personal policial descubrió que un hombre tenía en su poder esa sustancia prohibida.

En un control policial realizado este sábado al mediodía, en el marco del operativo "Verano Seguro", efectivos de la Comisaría de Rada Tilly identificaron a un hombre que transitaba por la zona de la Bajada 12. Detectaron que llevaba, entre sus pertenencias, una bolsita con hongos deshidratados.

En su defensa, el hombre exhibió una constancia del Reprocann (Registro del Programa de Cannabis). Sin embargo, el personal policial le notificó que dicha credencial no lo habilita legalmente para portar otras sustancias que no correspondan a cannabis de uso medicinal.

Ante el hallazgo, se dio intervención a la División de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales.

Tras realizar el pesaje, que arrojó un total de 1,4 gramos, y el reactivo químico de rigor, se confirmó que se trataba de hongos deshidratados de tipo alucinógeno.

La Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia intervino en el caso y dispuso el secuestro inmediato de los estupefacientes. El hombre fue imputado en libertad en el mismo lugar tras la constatación de su domicilio.