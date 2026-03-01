Dolores Fonzi ganó el premio Goya y apuntó contra Milei

La actriz recibió el premio a Mejor Película Iberoamericana por Belén y utilizó el escenario para cuestionar el avance de la ultraderecha y advertir sobre la situación argentina.

La actriz y directora argentina Dolores Fonzi fue una de las protagonistas de la última edición de los Premios Goya. Durante la ceremonia de 2026, Belén se impuso en la categoría Mejor Película Iberoamericana y, al subir a recibir la estatuilla, Fonzi combinó agradecimientos con un mensaje de fuerte contenido político.

Visiblemente emocionada, agradeció al jurado y al equipo de la película, pero rápidamente amplió su intervención hacia una reflexión más amplia sobre el contexto internacional. “El mundo se convirtió en una película de terror”, expresó, en referencia a distintos focos de conflicto y tensión social a nivel global, como el genocidio en Gaza, las protestas de mujeres en Irán y el debate migratorio en Estados Unidos.

Embed Dolores Fonzi en su discurso al recibir el #Goya2026 a Mejor Película Iberoamericana por 'Belén': "Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa, la ultraderecha viene a destruirlo todo"



▶https://t.co/9U4uCA16sf pic.twitter.com/nC11HAm5BX — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 28, 2026

En ese marco, también apuntó contra el crecimiento de los sectores de ultraderecha. Sin mencionar de manera directa al presidente Javier Milei, aludió a la situación política argentina al advertir que proviene de “un país donde el presidente incluso puso en venta el agua”. “No solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua. Que no les pase a ustedes”, concluyó.