Murió el comerciante baleado en la cabeza

Había recibido un disparo en la cabeza durante un ataque perpetrado el martes en su almacén del barrio Cerro Solo.

El comerciante de nacionalidad boliviana que había sido baleado en su local del barrio Cerro Solo falleció este sábado a la noche, según confirmaron fuentes oficiales.

El ataque ocurrió el martes último por la tarde, en un comercio ubicado sobre la calle Cerro San Bernardo y Mariano Rodríguez al 1700, en Comodoro Rivadavia. En el lugar se encontraba el propietario junto a su pareja cuando se presentaron dos jóvenes.

Según la información difundida por fuentes judiciales, los individuos iniciaron una conversación con el comerciante y le propusieron realizar una transferencia a través de la aplicación Mercado Pago a cambio de recibir dinero en efectivo. El dueño del local rechazó la operación y los supuestos clientes se retiraron.

Alrededor de una hora más tarde, ambos individuos regresaron al comercio. Uno de ellos efectuó al menos un disparo que impactó en la cabeza del comerciante. Tras el ataque, huyeron corriendo.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde quedó internada en terapia intensiva. Desde el ingreso, su estado era crítico y permanecía en coma debido a la gravedad de la lesión.

En el marco de la causa, el miércoles se efectuó un allanamiento en una vivienda de la zona. Durante el procedimiento se secuestró un arma de fuego y otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis pericial. Las autoridades buscan determinar si el arma incautada fue la utilizada en el ataque.

Pero hasta el momento no se produjeron detenciones vinculadas a la causa por el tercer homicidio registrado este año en Comodoro Rivadavia.