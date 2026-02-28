Había forzado la puerta de un panteón para robar copas y otras piezas funerarias elaboradas con ese metal.

Detenido por robar piezas de bronce en el Cementerio

Personal policial de la Seccional Tercera intervino este sábado, a las 13:30, en el Cementerio Oeste por el robo de piezas metálicas en un panteón.

El procedimiento se desarrolló a partir de un llamado telefónico por parte del personal de seguridad del cementerio. El llamado daba cuenta que un hombre había sustraído elementos de un panteón luego de dañar vidrios y la puerta.

Al ingresar, los policías observaron a un hombre que al notar la presencia policial, arrojó un elemento debajo de un arbusto ubicado cerca del ingreso del cementerio.

Al momento de verificar, se constató que se trataba de una mochila.

El sospechoso, además, tenía un corte con sangre en el meñique de la mano izquierda y un corte con sangre en el dedo anular de mano derecha.

Se le realizó un palpado superficial arrojando resultados negativos. Luego se le solicitó que exhibiera el contenido de su mochila. En el interior llevaba dos copas de bronce, cuatro restos de bronce con forma de hoja, un resto de hierro y un destornillador.

Además, se constataron daños en el panteón de una familia.

Por tal motivo, se procedió a la inmediata aprehensión del sospechoso y su posterior traslado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia penal de Comodoro Rivadavia.