El Gobierno eliminó el presentismo y baja el sueldo de empleados públicos

Javier Milei eliminó el plus por presentismo para empleados públicos, suprimido desde el Sistema Nacional de Empleo Público.

El sector público nacional vive un cambio importante tras la decisión oficial de quitar el plus por presentismo, un beneficio que premiaba la asistencia perfecta y podía llegar a $150.000 en algunos casos del centro del país.

Esta medida, formalizada en el Boletín Oficial, impacta a empleados del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), incluyendo a quienes trabajan en la Casa Rosada, ministerios nacionales, organismos descentralizados y dependencias de la Administración Central.

El plus por presentismo funcionaba como un incentivo monetario para quienes no registraban inasistencias durante el mes. Con su eliminación, los salarios netos disminuyen y la incidencia varía según categoría y convenio, afectando el poder adquisitivo de los trabajadores.

Desde el Gobierno, se afirma que de este modo busca simplificar la liquidación salarial y optimizar recursos, mientras que los empleados destacan que este beneficio era fundamental para su sustento frente a la inflación. La medida se suma a otras restricciones previas, apuntando a un ajuste en la planta estatal.

Además, la eliminación del presentismo implica la desaparición de un mecanismo que desalentaba el ausentismo, generando nuevas incógnitas sobre el control de la asistencia y el desempeño en el sector público en el futuro.