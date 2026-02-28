En Radio Nacional Esquel denuncian un nuevo recorte de programación local

También advierten sobre la “centralización” de contenidos desde Buenos Aires y la falta de paritarias desde hace 19 meses.

Los trabajadores de Radio Nacional Esquel denunciaron un nuevo recorte en la programación local de la emisora, que comenzará a regir a partir del lunes 2 de marzo y que implica una fuerte reducción de la producción propia, además de una creciente centralización de contenidos desde Buenos Aires.

Según expresaron en un comunicado, la nueva grilla prevé “una sola hora de programación local por la mañana, un programa provincial en la segunda mañana, algunos espacios por la tarde y apenas dos horas nocturnas”, lo que representa “un recorte significativo respecto de la histórica producción propia de la emisora”.

Además, señalaron que toda la programación pasará a tener nombres genéricos a nivel nacional, con predominancia de voces de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, una medida que, afirmaron, “elimina las denominaciones locales y limita la construcción de una identidad artística y cultural propia”.

Desde la emisora advirtieron que estas decisiones “afectan el carácter federal de la radio pública, reducen la representación regional y restringen los espacios destinados a reflejar la realidad de nuestra comunidad”.

En ese marco, también remarcaron que “desde hace 19 meses no se desarrollan paritarias y nuestros salarios permanecen congelados, actualmente por debajo de la línea de pobreza”. A esta situación se suma que “desde el 1 de septiembre de 2025 la frecuencia FM 88.7 se encuentra fuera del aire por un desperfecto técnico aún no resuelto por las autoridades”.

El comunicado recuerda además otras decisiones previas de la conducción nacional, como el “cierre de las redes sociales propias de cada emisora”, la “limitación del acceso a la libre redacción de noticias locales en la página web” y la “suspensión de convenios de emisión con instituciones intermedias y organizaciones sociales de nuestra región”.

“Radio Nacional es la red federal de emisoras públicas más importante del país. Su fortaleza radica en la diversidad y en la producción local de cada una de sus 49 estaciones”, expresaron, al tiempo que reafirmaron su compromiso con la audiencia y solicitaron que “se revisen estas decisiones para garantizar el carácter federal e identitario que históricamente ha definido a LRA9 Radio Nacional Esquel”.