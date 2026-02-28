Trump anunció el asesinato del ayatollah Jamenei

Estados Unidos e Israel comenzaron un ataque al país persa este sábado a la madrugada. El gobierno local insiste que su líder sigue con vida, mientras comenzó contraataques a bases estadounidenses en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que el líder iraní Alí Jamenei fue asesinado durante los ataques de sus fuerzas armadas e Israel contra el país persa.

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto", afirmó en sus redes sociales. Tras conversar telefónicamente con Trump, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo en un mensaje grabado que "esta guerra conducirá a la paz. A una paz real".

A través de su cuenta de Truth Social, Trump indicó: "esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios".

El presidente estadounidense resaltó el operativo militar, apuntando que Irán "no pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada".

Al igual que Netanyahu, se dirigió a los ciudadanos de Irán: "Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país. Escuchamos que muchos de sus CGRI (NdR: Cuerpo de Guardia Revolucionaria Iraní), militares y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y buscan inmunidad. Como dije anoche: '¡Ahora pueden tener inmunidad, luego solo obtendrán la muerte!'. Esperemos que el CGRI y la policía se unan pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos para devolver al país la grandeza que merece".