Sorprenden en la calle a quien debía estar preso en la alcaidía

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta de la Policía del Chubut detuvieron a un hombre de 29 años que registraba un pedido de captura vigente. Fue en el marco de un operativo de patrullaje preventivo realizado en la noche del sábado en el barrio Las Flores.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 23:55 horas, en la esquina de las calles Los Pinos y Sarmiento, donde el personal policial identificó a tres sujetos que se encontraban en la vía pública. Al verificar los datos en el sistema informático, se constató que uno de ellos, identificado como Jorge Romelio O., presentaba un requerimiento judicial activo.

Según se informó, la medida había sido dispuesta por el juez Jorge Odorisio. Tras dar intervención a la Oficina Judicial, se confirmó que el pedido de captura se encontraba vigente y que el hombre debía cumplir una condena de dos años de prisión en alcaidía policial.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la dependencia correspondiente para el cumplimiento efectivo de la pena.