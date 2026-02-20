El freestyle nacional llega a Comodoro con la presencia de Replik

La Plaza Soberanía será escenario de una jornada a puro talento joven, con competencia, exhibición y charla abierta.

Este sábado 21 de febrero, la Plaza Soberanía se convertirá en el epicentro de la cultura urbana con la realización de la segunda edición de “Batalla Flow CR”, una propuesta impulsada por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Cultura.

En esta oportunidad, el evento contará con la participación especial de Replik, uno de los máximos referentes del freestyle nacional, quien llegará a la ciudad para desempeñarse como jurado, ofrecer una exhibición y brindar una charla abierta destinada a las juventudes.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó la consolidación de este espacio de expresión juvenil. “Estamos muy felices de darle continuidad a este proyecto; Batalla Flow no es solo una competencia, es un lugar de encuentro que los mismos chicos nos pedían y que nosotros, desde la gestión municipal, tenemos la responsabilidad de fortalecer y jerarquizar”, expresó la funcionaria.

UN REFERENTE GENERACIONAL DEL FREESTYLE

Manuel Vainstein Biquard, conocido artísticamente como Replik, es una figura central del rap argentino. Alcanzó reconocimiento masivo en 2016 como una de las grandes promesas de la escena dentro de El Quinto Escalón, histórica competencia de freestyle donde obtuvo múltiples consagraciones.

Su estilo técnico y lírico lo llevó a participar en las principales ligas internacionales, entre ellas la Freestyle Master Series (FMS), posicionándose como una influencia clave para las nuevas generaciones de artistas urbanos.

En ese sentido, Peralta subrayó la importancia de su presencia en la ciudad. “Traer a una figura como Replik tiene un objetivo claro: que nuestros artistas comodorenses puedan aprender, intercambiar experiencias y profesionalizar su arte. Queremos que los jóvenes sientan que el Municipio los acompaña y que sus voces tienen un lugar protagónico en nuestra agenda cultural”, afirmó.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La jornada comenzará a las 16:00 horas con las rondas clasificatorias, que contarán con la musicalización de DJ Gian y la evaluación del jurado integrado por Camilo DI y el invitado nacional.

A partir de las 19:00 horas se desarrollará el momento central del evento, con la exhibición especial de Replik y las finales del torneo, en un marco que se prevé convocante y participativo.

“La invitación es para toda la familia. Queremos una plaza llena, disfrutando del talento de nuestros jóvenes en un ambiente sano y creativo. Este es el camino para seguir construyendo una ciudad inclusiva y con oportunidades para todos”, concluyó Peralta.