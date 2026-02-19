12 horas de metal patagónico con invitados de Chile

Doce bandas, doce horas de música y un homenaje atravesarán una jornada que promete intensidad y memoria.

La escena pesada regional recupera uno de sus rituales más emblemáticos. Este sábado, el tradicional festival impulsado por Comodoro Metal Legion retoma actividad con una edición ampliada que incorpora bandas trasandinas y redobla la apuesta en producción y convocatoria.

El punto de encuentro será Sótano Pub. Las puertas se habilitarán a las 16 y desde las 17 comenzará un cronograma ajustado al minuto: doce grupos en escena y una programación extendida hasta completar doce horas consecutivas de shows.

La propuesta no solo amplía fronteras —con la participación de dos formaciones chilenas— sino que también sumará un momento especialmente significativo. Durante la jornada se recordará a Ricardo Barrientos, “RED”, referente histórico del under local y voz de EvilVlad, fallecido en diciembre de 2025. Su banda dirá presente en un tramo del festival que combinará homenaje y celebración de su legado artístico.

La grilla reúne a exponentes de distintos puntos de la Patagonia. De Comodoro Rivadavia estarán Laico, Valtagor, Deudor, Misseriah y Diabólica. Puerto Madryn aportará a Pandemic; Caleta Olivia a Magnicida; Pico Truncado a Eternal; y Las Heras a Abadon. El intercambio internacional llegará de la mano de Last Humanity y Beso Negro, completando una programación que atravesará diversas vertientes del metal.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir a $12.000 en Orfeo Casa de Música (Galería Paseo del Sur, Pellegrini 865) y en Thunder Discos (Galería San Martín). En puerta el valor será de $15.000. Los menores de 10 años podrán ingresar sin costo.