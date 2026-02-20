Tres empresas ofertaron para construir el conducto pluvial sur

El intendente Othar Macharashvili y el gobernador Ignacio Torres encabezaron la apertura de sobres correspondiente a la licitación de la obra del conducto pluvial de descarga al mar, que significará un cambio sustancial para el sur de Comodoro Rivadavia en época de lluvias. “Esta obra es parte del plan que estamos llevando a cabo para que la cuenca hídrica de zona sur tenga las soluciones que necesita”, expresó el intendente.

El acto se desarrolló este viernes, en la Asociación Vecinal de barrio Juan XXIII, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el gobernador Ignacio Torres; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de la Provincia, Hernán Tórtola; miembros del gabinete municipal; funcionarios y legisladores provinciales; concejales; vecinalistas; y representantes de las empresas oferentes.

La obra “Conducto Pluvial de Descarga al Mar” será financiada en conjunto entre la Municipalidad y Provincia y tiene como objetivo principal solucionar los graves inconvenientes que se generan en la zona sur de Comodoro Rivadavia ante grandes precipitaciones, mejorando el sistema de drenaje urbano y la infraestructura hídrica de un amplio sector de la ciudad. En la ocasión, la empresa CPC presentó una oferta de $16.761.523.406,71, en tanto que Rigel cotizó $28.934.046.882,23 y la firma Edisud presentó una oferta de $18.840.042.910,01.

En ese marco, Macharashvili resaltó que esta licitación es el resultado “del articulado entre vecinales, vecinos, empresas, Municipio y gobierno provincial en todos sus estratos. Esta obra llevará soluciones definitivas a la zona sur de Comodoro, pero recordemos que ya había sido licitada y fue frustrada, por lo que nos propusimos financiarla en partes iguales con Provincia, lo que significa un esfuerzo muy grande”.

“Esta obra mejorará la calidad de vida de muchos vecinos y es parte del plan rector que estamos llevando a cabo para que la cuenca hídrica de zona sur tenga las soluciones que necesita y las aguas vayan a su destino. Hoy concretamos este primer paso, pero todos debemos comprometernos y controlar que la obra se concrete, tanto desde la Municipalidad como desde Provincia, pero también los vecinos, todos verificando que las cosas se hagan bien y que se cumplan con los plazos”, subrayó.

El intendente manifestó su agradecimiento al gobernador, ya que “este pedido que nace de la necesidad de los barrios, fundamentado por los equipos técnicos”, al tiempo que destacó que “el trabajo conjunto es el camino que debemos recorrer en beneficio de cada uno de los vecinos, más allá de los colores políticos”.

Mientras tanto, Torres sostuvo: “esta obra representa un esfuerzo enorme de todos los contribuyentes de Comodoro Rivadavia y de la provincia de Chubut. Demostramos que podemos ponernos de acuerdo con el Municipio para avanzar en una obra que es un acto de justicia para todas esas familias que perdieron todo. Invitamos a los vecinos a ser parte de la auditoría de esta obra para controlar los avances entre todos”.

´Tórtola especificó que más allá de los 1300 metros de ducto que se van a cambiar, “de los sumideros, de las cámaras y de la renovación de todo lo que son las cañerías de agua y cloaca, esto brindará una mejora sustancial en todo lo que es la zona sur de Comodoro Rivadavia y mejorará la calidad de vida de los vecinos de un amplio sector de la ciudad”.