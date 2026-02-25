Half Plus 7 presenta su segundo trabajo discográfico

La banda de Rada Tilly HP7 finalmente pone a volar su segundo trabajo discográfico: “Heaven Can Wait”, un disco experimental que propone un viaje sonoro muy particular, abarcando ritmos como el soul, el rock británico y la música disco.

El disco fue creado y grabado en Rada Tilly, entre las salas de Roveredo Tempio y el estudio 32 Grados, donde anteriormente habían grabado ya su primer disco.

Con ocho canciones de alto calibre e interpretadas todas en inglés, “Heaven Can Wait” surge de un viaje muy especial que la banda realizó en octubre de 2024 por la ciudad de Los Ángeles, donde tuvieron la posibilidad de compartir experiencias con el mítico Rafa Sardina, ganador de más de 90 gramys como productor y arreglador musical. Se trata de una verdadera leyenda que produjo a Lady Gaga, Stevie Wonder y el reconocido disco Romance de Luis Miguel, entre otros.

Este encuentro significó un quiebre en la carrera artística de la banda, cuyo resultado quedó plasmado en “Heaven Can Wait”.

Embed

El primer disco lanzado por la banda, 32°, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas, contiene éxitos como “Te pido un locker”, que alcanzó más de 20.000 reproducciones en solo 30 días.

La banda se formó en Rada Tilly en 2023 y la integran Alejo Pires en voz, teclados y guitarras rítmicas; Eche Silvapobas en voz y sintetizadores; Andrés Nennhuber en guitarra y coros; y Mariano Passarelli en voz, bajo y programación de baterías, además de ser el productor musical de la banda.

imagen

Desde este miércoles 25 de febrero estará disponible en todas las plataformas digitales, y según fuentes oficiales la banda dará inicio en el mes de abril a su gira en vivo por Rada Tilly, Comodoro Rivadavia y Buenos Aires, previendo termina el tour a fines de 2026 en las ciudades de Los Angeles; San Francisco y Nashville.

Embed

Instagram: @halfplus7

Youtube: @halfplus-7

Tik Tok : @halfplus7