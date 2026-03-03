Una mujer detuvo a un ladrón de autos en el barrio Newbery

El sospechoso fue reducido por la propietaria del vehículo y luego detenido por personal policial.

Personal de la Policía del Chubut intervino este martes a las 4:35 en el Pasaje Río Chubut, en el barrio Jorge Newbery, tras el aviso de una vecina que denunció que un hombre había ingresado a su vehículo luego de dañar uno de los cristales.

Según se informó oficialmente, la mujer advirtió que el sospechoso rompió el vidrio de su automóvil, un Volkswagen modelo Power, con la aparente intención de sustraer elementos del interior. Ante la situación, la damnificada confrontó al individuo y logró retenerlo hasta la llegada de los efectivos.

Al arribar al lugar, el personal policial detuvo a quien luego sería identificado como Luis Alberto B., de 36 años, quien fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia.