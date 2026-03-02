Segundo paro docente consecutivo y panfleteada

El inicio del ciclo lectivo en escuelas públicas de Santa Cruz vuelve a iniciarse este año con demoras.

El principal gremio de trabajadores de la educación (ADOSAC) adhirió a las dos jornadas de paro nacional que se completaron este lunes, por lo cual las clases recién comenzarán a dictarse normalmente mañana martes.

Además de rechazar de plano la recientemente aprobada Ley de Reforma Laboral, tal como lo hicieron la gran mayoría de los movimientos obreros de todo el país, el gremio de los educadores demanda una serie de reivindicaciones al gobierno santacruceño.

En Caleta Olivia la segunda jornada de protesta se visibilizó a media mañana en la plazoleta del Gorosito donde hubo una reunión informativa y se entregaron panfletos a transeúntes y automovilistas, a través de los cuales se fundamentaron las razones de las medidas de fuerza.

En principio se pone de manifiesto que el objetivo de declarar a la educación como un servicio esencial implica vulnerar el derecho a huelga.

Por otra parte ADOSAC exige la creación de cargos faltantes en muchas escuelas y transparencia en los listados de postulantes. Paralelamente repudia la “pauta salarial cero” que anunció par a este año el gobierno provincial.

“El salario docente no puede seguir perdiendo frente a la inflación” y “sin recomposición no hay reconocimiento real nuestro trabajo” puntualiza el gremio.