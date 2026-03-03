A las 20:00 se levanta el paro en los yacimientos

El Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz confirmó que a partir de las 20:00 de este martes se levantará el paro de actividades en todos los yacimientos.

La medida de fuerza que se iniciara en la noche del lunes y contara con la adhesión los gremios de Camioneros, Petroleros Jerárquicos, UOCRA y de Vigiladores, quedará sin efecto a la hora indicada al haberse acatado la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo.

Asimismo, el SIPGER hizo saber que el jueves 5 de marzo se realizará un encuentro entre los gremios, las empresas operadoras y el Gobierno Provincial, con el objetivo de avanzar en soluciones concretas que garanticen la estabilidad de los puestos de trabajo y el sostenimiento de la producción.

Paralelamente se difundió el documento conjunto que firmaran esta mañana en Pico Truncado los dirigentes de todos los gremios citados (foto) a través del cual plantean el crítico escenario laboral por las bajas inversiones en la industria petrolera