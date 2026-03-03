Petroleros paralizan yacimientos por baja de contratos y despidos

De acuerdo a informe dado a conocer por el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) que lidera Rafael Güenchenén, el detonante del paro fue la negativa de Patagonia Resources a reincorporar trabajadores y por la baja de contratos en esa y otras compañías, “lo que ha dejado a compañeros y compañeras sin tareas efectivas”, sumando a ello situaciones de despido directo.
“En el marco de este paro general, los trabajadores se movilizaron y permanecen en el acceso a los yacimientos, sosteniendo la permanencia como acción gremial ante la falta de respuestas”, precisa el informe de prensa.
Asimismo, se advierte que “el sindicato no admitirá decisiones empresariales que impliquen paralización de equipos, reducción encubierta de actividad o vaciamiento progresivo, sin información clara ni compromiso de inversión”.
Por otra parte, reclama a YPF “el inicio urgente de tareas de remediación ambiental y abandono de pozos con prioridad de mano de obra local”.