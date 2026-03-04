ARA San Juan: imputado en la tragedia desestima responsabilidades

Declaró el capitán de navío Claudio Villamide, uno de los cuatro exjefes de la Armada que son juzgados en Río Gallegos por el hundimiento del submarino y la muerte de sus 44 tripulantes.

Además de Villamide, son juzgados el contralmirante Luis López Mazzeo, quien al momento de la tragedia naval ocurrida el 14 de noviembre de 2017 era comandante de Adiestramiento y Alistamiento; el capitán el navío Héctor Alonso, exjefe de Mantenimiento y Arsenales; y el capitán de fragata Hugo Correa, exjefe de Operaciones.

En la etapa de instrucción, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, les imputó los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte de 44 marinos, entre ellos una mujer.

Este miércoles se llevó a cabo la segunda audiencia del juicio en la sala del Tribunal Oral Federal (TOF), conformado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Giménez y Enrique Baronetto.

Villamide (foto), quien fuera jefe de la Flota de Submarinos, fue el único de los imputados que prestó declaración este miércoles, en tanto que este jueves lo hará López Mazzeo y el viernes Alonso y Correa.

De acuerdo al reporte publicado por La Opinión Austral, Villamide dijo que el ARA San Juan cumplía con las normas y requisitos reglamentarios, remarcando consecuentemente que “es falso que no estaba en condiciones de navegar”.

Además, sostuvo que con el transcurrir de los años, luego de la tragedia, “se fue creando un relato que tergiversó la verdad”, atribuyendo gran parte de ello a medios periodísticos.

Por otra parte, de acuerdo a fuentes consultadas por El Patagónico, llegó a decir que la caída hacia las hacia las profundidades marinas pudo haber ocurrido porque “perdió plano”, sin precisar otros detalles.

De hecho, desestimó tener responsabilidad alguna e incluso aseguró que el submarino “fue encontrado donde nosotros decíamos que estaba”.

Esto último indignó a numerosos familiares de las víctimas que seguían la audiencia por streaming ya que el hallazgo se produjo un año después de la tragedia, luego de una búsqueda de 60 días frente a las costas de Comodoro Rivadavia por parte del buque Seabed Constructor contratado a la empresa Ocean Infiniti, que con sus ROV (vehículos sumergibles) rastrilló una extensa zona del litoral atlántico.

Probablemente Villamide se refería al último contacto radial que se tuvo con el ARA San Juan, aunque en rigor el mismo se produjo cuando navegaba en situación de emergencia frente las costas de Caleta Olivia.

Asimismo, aseguró que los familiares de los submarinitas fueron informados de la emergencia casi de manera inmediata a la desaparición de la nave, pero ciertamente la mayoría de ellos se fueron enterando por informaciones periodísticas. Hay que recordar que entonces gobernaba el país Mauricio Macri.

Luego en los tramos finales de su declaración, Villamide ocupó varios minutos para explayarse sobre su trayectoria profesional, como modo de fundamentar que había actuado correctamente en el cargo que ocupaba, aunque ello no fue suficiente para evitar que la fuerza naval lo destituyera.

“PROVOCO PROFUNDA INDIGNACION”

Al concluir la audiencia, El Patagónico se contactó telefónicamente con la Valeria Carreras, abogada que en su condición de querellante que representa a 34 familias de las victimas dijo que la exposición del destituido Villamide “provocó profunda indignación en las familias al sostener que el buque se encontraba en buenas condiciones de navegación. Incuso, como irónico argumento, mencionó que el submarino contaba con caja de herramientas y manual de reparaciones, como si se tratara de un automóvil”.

En ese mismo contexto, Carreras sostuvo que “resultó especialmente agraviante la reproducción en audiencia de un audio del capitán Pedro Fernández (último comandante del submarino), cuyo contenido ya obra transcripto en actas. Consideramos innecesaria y dolorosa esa exposición pública, por el impacto que genera en los familiares”.

La abogada añadió que “las familias de los tripulantes continúan atravesando este proceso con enorme entereza, pero también enfrentando lo que perciben como intentos de minimizar responsabilidades y diluir hechos que deben ser esclarecidos en sede judicial”.

Finalmente, reiteró que “reafirmamos nuestro compromiso de sostener el proceso con firmeza, respeto y en búsqueda de verdad y justicia”.