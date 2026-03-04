La velada de las Milongas Callejeras será este viernes 6 de marzo en el Centro Cultural. Contará con la presentación central de la Orquesta de Tango Municipal. La ciudad, además, se prepara para recibir en mayo la Preliminar Oficial de Tango BA 2026.

El tango consolida su crecimiento en Comodoro con una gala de cierre

Este viernes 6 de marzo, de 21:00 a 02:00 horas, el Centro Cultural será el escenario de la gran gala de cierre de las Milongas Callejeras. El evento, organizado por la Secretaría de Cultura junto al Centro Amigos del Tango (CAT), no solo despedirá el exitoso ciclo estival, sino que celebrará el gran desarrollo de la disciplina en la ciudad.

La velada, contará con la presentación central de la Orquesta de Tango Municipal, reflejando el trabajo de profesionalización y fomento que se viene realizando desde la gestión local.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, resaltó el salto cualitativo del género en la región al expresar que “el crecimiento que ha tenido el tango en Comodoro es notable y hoy se ve reflejado en esta Orquesta Municipal que nos llena de orgullo”, al tiempo que remarcó que “haber consolidado a nuestra ciudad como la sede patagónica de la Preliminar de Tango BA, es la respuesta a ese crecimiento. Los artistas saben que hoy tienen en su propia casa una plataforma de visibilidad mundial”.

En ese mismo sentido, la funcionaria vinculó el éxito de las milongas de verano con la formación técnica. “Pasamos de disfrutar el baile en distintos espacios públicos a prepararnos para una competencia de nivel internacional en mayo”, subrayó.

“Este camino -acentuó-, es posible porque apostamos a la formación y a la excelencia. El tango en Comodoro ha dejado de ser solo una expresión recreativa para transformarse en un polo artístico de referencia para toda la Patagonia”, cerró Peralta.

Comodoro recibe en mayo la Preliminar de Tango BA

Cabe recordar que las inscripciones para el certamen oficial y las capacitaciones de mayo, ya se encuentran disponibles para bailarines de toda la región ingresando a los siguientes links: REGLAMENTO https://drive.google.com/drive/folders/1U2qFxgQCickmakaSLHlmtZtcccv9z_Dc?usp=drive_link , LINK DE INSCRIPCIÓN https://forms.gle/waNyk6nyfB4uENYH8 .

Para mayor información los interesados pueden comunicarse al número de WhatsApp 2974-013825 o al mail [email protected].