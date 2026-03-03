El intendente de Comodoro pidió un debate sobre la minería

En su discurso en el Concejo, Othar Macharashvili repasó la situación de la ciudad y enumeró objetivos inmediatos, como recuperar las tierras de YPF y la construcción de un puerto deportivo. Además, anunció 50 viviendas para los damnificados de Cerro Hermitte.

“La peor decisión es no decidir”, dijo este martes Othar Macharashvili al manifestar que considera necesario comenzar a discutir sobre el futuro de la minería en Chubut.

“Quiero abordar en público el tema de la minería. Necesitamos discutir seriamente sobre ella en la Meseta; no podemos dar la espalda. Somos una ciudad minera y no podemos sostener un doble discurso. No podemos celebrar el petróleo y por conveniencia política demonizar a la minería”, sostuvo en una de las partes salientes del discurso con el que habilitó este martes un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante.

Para Macharashvili, el tema minero “debe ser una discusión que Chubut debe dar con información técnica y madurez política. Observamos que esta actividad podría representar una posibilidad concreta para nuestra ciudad que puede ofrecer mano de obra y capacidad técnica. Nuestros trabajadores y empresas pymes pueden contribuir. Chubut necesita crecer y generar recursos genuinos. Necesitamos dejar de depender de un solo recurso. Se hace necesario abrir un debate serio y profundo”, continuó.

Por supuesto, aclaró que la actividad debería realizarse con “auditorías independientes y aportes como el de los profesionales de nuestra universidad, controlando el uso del agua con participación de los trabajadores y transparencia absoluta. Si el mundo puede hacerlo, Chubut también. No podemos seguir paralizados por el miedo o el cálculo electoral”.

VOLVER AL CONCEJO

El intendente de Comodoro Rivadavia inauguró este martes un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante. Fue el número 54 y el hecho de volver a realizar el acto en el ámbito legislativo fue el primer tema que abordó el intendente en su discurso.

“Después de 13 años, este mensaje vuelve al recinto y no es un dato menor. Es una decisión política por lo que el palacio legislativo significa. Volvemos acá porque es el lugar donde se debate y define el futuro de la ciudad”, sostuvo Macharashvili ante el viceintendente, Maximiliano Sampaoli, y el pleno de concejales. También asistieron –entre otros- el senador Carlos Linares y los diputados nacionales Juan Pablo Luque y José Gliniski.

“Este intendente que vive en Comodoro observa que no son tiempos para tibios, ni para buscar réditos políticos a costa del dolor de la gente, con discursos malintencionados que chocan con la templanza que requiere la hora”, resaltó el jefe comunal.

A continuación, sostuvo que “tampoco es buena consejera la deslealtad en épocas en que los comodorenses necesitamos estar más unidos que nunca. Nosotros estamos enfocados en la defensa de Comodoro Rivadavia y para ello hay que estar sin ambigüedades ni agachadas y a la hora de levantar la mano veremos quiénes están a favor y en contra de la ciudad”.

Aquí se refirió a las tierras que pertenecían a YPF, señalando que apenas se retiró la empresa “empezamos a trabajar con el titular del sindicato de petroleros, Jorge Avila, y el director de YPF, Emiliano Mongilardi, para recuperarlas para Comodoro. Esas tierras no pueden convertirse en un negocio inmobiliario; no pueden ser loteadas desde un escritorio de Buenos Aires. Comodoro Rivadavia debe decidir qué hacer con su territorio”.

Además, recordó que en 2022 se firmó un traspaso para la cesión de tierras de la petrolera a los clubes, aunque “ese acuerdo nunca fue tratado en este recinto. Eso no puede volver a ocurrir. Comodoro necesita empezar a discutir cómo crece. Esto requiere de grandeza. Crecer no es solo extraer, sino que es transformar, expandirse y aprovechar la riqueza de nuestro suelo sin descuidar el ambiente”.

EL RECURSO HUMANO

Macharashvili admitió que “nunca potenciamos lo suficiente a nuestras pymes para que se transformaran en industrias y no en meras proveedoras de servicios”, señalando que la ciudad no fue retribuida por el aporte que le dio al país.

“Es hora de convertir a Comodoro en un verdadero polo industrial. Tenemos con qué hacerlo. Necesitamos pensar en grande porque contamos con qué hacerlo. Para este fin disponemos de las condiciones necesarias para que este no sea un sueño aventurero. Tenemos historia productiva; falta el gran acuerdo. Hablo de un acuerdo superador que atraviese la coyuntura”.

Indicó que “en esta nueva etapa vamos a reescribir nuestra historia; no existen excluidos; ese es nuestro norte. Comodoro no puede seguir dependiendo exclusivamente del barril. Por eso este jefe comunal se va a poner al frente de los reclamos ante el gobierno nacional y apelamos al gobernador (Ignacio) Torres a que nos acompañe para que nuevas empresas echen raíces en estas latitudes. El municipio ya está preparado para ceder tierras y dar beneficios impositivos para este paso vital”.

EL PUERTO DEPORTIVO

En otro orden, y al repasar las iniciativas de las distintas áreas municipales, el intendente recordó que Comodoro recién comienza a mirar de frente al mar, anunciando que “vamos a avanzar en el puerto deportivo para profesionalizar la actividad, mejorar estándares de seguridad y generar empleo en nuestra ciudad. Hoy observamos cómo la actividad náutica ha crecido de manera sostenida”.

En este contexto, en los próximos días se inaugurará la oficina de informe turístico en el paseo costero.

Asimismo, señaló que “ya tenemos finalizado el proyecto ejecutivo del Polo Tecnológico y estamos buscando el financiamiento. Tenemos la palabra de las operadoras”.

CERRO HERMITTE

El intendente también dedicó parte de su discurso a recordar el trabajo de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, resaltando que el control sobre la tierra pública será pleno y en ese contexto “no vamos a permitir asentamientos ilegales”, ya que “la necesidad no puede ser excusa para el desorden permanente”.

Añadió que “no vamos a entregar un solo lote sin los servicios básicos” y que “no vamos a hipotecar el futuro de las familias”, recordando la catástrofe del 18 de enero provocada por el deslizamiento del Cerro Hermitte.

“Lo que pasó nos obliga a corregir prácticas. Trabajaremos con este Concejo para adecuar la prevención, que debe ser política de estado. Los estudios deben ser exhaustivos”, señaló, anticipando que “la próxima semana firmaremos el contrato para la compra de 50 viviendas para las familias damnificadas, que se suman a las 52 que comprará la Provincia. Es una respuesta concreta ante una situación que golpea profundamente a nuestra comunidad. Sabemos que nada reemplaza lo perdido, pero el Estado debe dar respuestas”.

Además, destacó que “se evalúa el programa de autoconstrucción con lotes con servicios”, donde “se aplicará un sistema de puntaje público, sin discrecionalidad y con responsabilidad institucional. Esto es solo una parte de lo que estamos llevando adelante. No vamos a improvisar y a tomar decisiones apresuradas para satisfacer las ansiedades del momento. La vida, la seguridad y la tranquilidad están por encima de cualquier especulación política”.