Inhumaron a Wilder Salazar y exigen justicia

Una gran parte de Comodoro volvió a reunirse en torno al dolor. Este lunes, desde las 14 horas, se realizó la inhumación de Wilder Salazar en el Cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia, en una ceremonia atravesada por la consternación y el silencio respetuoso de quienes se acercaron a despedirlo.

El comerciante de 40 años fue atacado el martes 24 de febrero en el barrio Cerro Solo, un hecho que generó conmoción en el sector y reavivó la preocupación por la seguridad en la zona. Esa tarde, recibió un disparo en la cabeza que cuatro días más tarde le provocarían la muerte.

En ese contexto, el último adiós se convirtió también en un espacio de expresión colectiva.

Decenas de familiares, amigos y vecinos acompañaron a la familia Salazar en un clima de recogimiento. Hubo abrazos prolongados, palabras en voz baja y gestos de contención que marcaron la jornada. “No vamos a bajar los brazos”, expresó uno de los allegados durante la despedida, en alusión al reclamo que atraviesa la comunidad boliviana.

El pedido de justicia fue una constante a lo largo de la ceremonia. Los presentes insistieron en la necesidad de que la investigación avance con celeridad y que se esclarezcan las circunstancias del ataque. “Queremos respuestas y que esto no quede impune”, señalaron, reiterando que el acompañamiento a la familia continuará en las próximas instancias judiciales. Hay que recordar que por el hecho hay dos imputados: un joven de 21 años y un menor de 14 que se atribuyó el hecho cuando se entregó en la comisaría, acompañado por su madre.

La despedida de Salazar, además de un momento íntimo de dolor, se transformó en una manifestación pública de apoyo y en un mensaje dirigido a las autoridades: la comunidad seguirá atenta al desarrollo de la causa hasta que haya definiciones concretas.