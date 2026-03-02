Un hombre murió tras una pelea por un caballo

Daniel Ortega recibió un golpe en la cabeza durante una discusión sobre la Ruta Provincial N° 1. El presunto agresor está detenido.

Un violento episodio ocurrido en las últimas horas a unos tres kilómetros de Camarones terminó con la muerte de un hombre de entre 35 y 40 años, tras una pelea que, según las primeras versiones, se habría originado por una antigua disputa vinculada a un caballo.

El hecho se registró sobre la Ruta Provincial N° 1, donde dos vecinos de la localidad mantuvieron una acalorada discusión. De acuerdo con lo informado por el comisario mayor Lucas Cocha, en medio del enfrentamiento uno de los involucrados habría golpeado a la víctima con un palo en la cabeza, provocándole la pérdida del conocimiento y una profunda herida en el cuero cabelludo.

Dos personas que acompañaban al herido lo trasladaron de inmediato hacia Comodoro Rivadavia para que recibiera atención médica. Si bien el hombre ingresó consciente al centro asistencial, falleció poco después como consecuencia de la gravedad de las lesiones.

La víctima fue identificada como Daniel Ortega, un reconocido vecino de Camarones. En tanto, el presunto agresor, de 40 años y también residente en la localidad, quedó detenido a disposición de la Justicia.

Personal de Criminalística trabajó en el lugar del hecho para recolectar pruebas que serán incorporadas a la investigación judicial. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Comodoro Rivadavia, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar con precisión las causas del fallecimiento.