Recuperó la libertad el detenido por la muerte en Camarones

Un hombre de 40 años murió luego de un enfrentamiento con un vecino sobre la Ruta Provincial Nº 1. La autopsia no confirmó que el deceso haya sido consecuencia de un golpe.

Personal de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia intervino este domingo, alrededor de las 18 horas, ante el ingreso al hospital de Camarones de un hombre de unos 40 años que se encontraba inconsciente y que, pese a las maniobras de asistencia, falleció poco después.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el episodio se habría originado en la Ruta Provincial Nº 1, a unos tres kilómetros de la localidad. Allí, la víctima habría mantenido una pelea con otro vecino, también de aproximadamente 40 años.

Testimonios recabados en el lugar indicaron que, durante el enfrentamiento, el hombre cayó al suelo y que el presunto agresor tenía en su mano un revenque. No obstante, las circunstancias del hecho no fueron claras en un primer momento.

Ante esta situación, se dispuso la detención preventiva del sospechoso en el marco del artículo 215 del Código Procesal Penal, mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.

El examen forense no determinó que la muerte hubiera sido causada por un golpe, por lo que la causa del deceso continúa bajo estudio. Posteriormente, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

En tanto, el hombre demorado recuperó la libertad tras cumplirse el plazo legal de detención, aunque deberá fijar domicilio y permanecer a disposición de la Justicia. Además, se realizó un allanamiento en su vivienda, donde se secuestró un rebenque que será sometido a pericias en el marco de la investigación.