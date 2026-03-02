Ingresó a una vivienda del San Cayetano y lo sorprendió el dueño

Un hombre de 38 años fue detenido durante la madrugada de este lunes en el barrio San Cayetano, acusado de intentar sustraer elementos del interior de una vivienda particular.

El hecho se registró alrededor de la 1:15 en un domicilio situado en la zona identificada como código 494 al 1700. De acuerdo con la información brindada por la Comisaría Seccional Sexta, un efectivo que realizaba tareas de patrullaje preventivo en el sector comercial advirtió que un hombre corría a otro por la vía pública, situación que motivó su inmediata intervención.

Según precisaron fuentes policiales, la persona que perseguía al sospechoso manifestó que instantes antes lo había sorprendido dentro de su vivienda con aparentes fines de robo. Ante esa denuncia, el uniformado demoró al individuo señalado.

El damnificado relató que al arribar a su domicilio —que se encontraba momentáneamente sin ocupantes— detectó una ventana del dormitorio abierta y con signos de haber sido forzada. Al ingresar, encontró al intruso en el interior con prendas de vestir de su propiedad. Al verse descubierto, el sospechoso arrojó la ropa y escapó del lugar, lo que dio inicio a una breve persecución que culminó con su aprehensión a pocos metros, tras el alerta al personal policial.

El hombre fue trasladado a la dependencia interviniente, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención. Tomó intervención el Ministerio Público Fiscal y en el lugar trabajó también personal de Criminalística para relevar indicios y constatar los daños en la vivienda.