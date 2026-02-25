Murió el repartidor que permanecía internado tras el choque en La Loma

Tenía 22 años y había sufrido un traumatismo de cráneo severo en un siniestro ocurrido el 14 de febrero. Estuvo más de diez días en terapia intensiva con asistencia respiratoria.

El joven de 22 años que había protagonizado un violento choque el pasado 14 de febrero en la intersección de avenida Alsina y Dorrego falleció este miércoles al mediodía, luego de permanecer internado en estado crítico en el Hospital Regional .

El siniestro se produjo durante la tarde de aquel día, cuando el repartidor de Pedidos Ya de 150 centímetros cúbicos que conducía colisionó con un automóvil Chevrolet Sonic. A raíz del fuerte impacto, el motociclista fue trasladado de urgencia al centro asistencial, donde ingresó inconsciente.

El parte médico confirmó en las jornadas posteriores que presentaba un traumatismo de cráneo grave con fractura, por lo que permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva bajo asistencia respiratoria mecánica. Pese a los esfuerzos del equipo de salud, su cuadro no logró revertirse y finalmente se confirmó su deceso como consecuencia de las lesiones sufridas.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el joven circulaba por avenida Alsina en sentido descendente y no habría disminuido la velocidad al llegar al cruce con Dorrego, circunstancia que derivó en la colisión contra el lateral del vehículo.

La conductora del automóvil resultó ilesa y el test de alcoholemia practicado en el lugar arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. En tanto, al motociclista no se le pudo realizar el control debido a su estado de inconsciencia al momento de la asistencia.