Comodoro consolida cooperación científica con Bulgaria

Comodoro Rivadavia fue sede de una jornada de intercambio académico y científico que reunió a profesionales de Argentina, Bulgaria y otros países, en el marco de una agenda estratégica impulsada por Comodoro Conocimiento en articulación con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

La jornada comenzó a las 10 horas, en el Aula 200 de la UNPSJB, donde se desarrolló el Seminario Científico “34ª Expedición Antártica Búlgara”, organizado por la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. La actividad reunió a autoridades universitarias, representantes oficiales y equipos científicos internacionales que compartieron investigaciones vinculadas a salud humana, geología, arqueología submarina, actividad sísmica, biodiversidad y estudios sobre el impacto solar en la ionósfera antártica.

Durante el encuentro se proyectó el documental “Exploradores polares”, a cargo de la productora y periodista búlgara Maria Cherneva, y se presentaron exposiciones de especialistas de la Universidad de Trakia, la Universidad de Sofía, el Bulgarian Antarctic Institute y centros de investigación de Alemania, Montenegro, Grecia y Colombia, entre otros.

Por la tarde, la agenda continuó en la sede de la Agencia Comodoro Conocimiento, donde el gerente ejecutivo, Domingo Squillace, encabezó una reunión institucional con investigadores y profesionales internacionales, entre ellos Radko Muevski, capitán del buque búlgaro St. Kiril and Methodii, y autoridades académicas de la Universidad de Sofía.

El objetivo central de ambas instancias fue fortalecer vínculos internacionales, compartir experiencias científicas, promover la cooperación y generar oportunidades de trabajo conjunto en áreas estratégicas vinculadas al conocimiento, la investigación y el desarrollo sostenible.

INVESTIGACION EN REDES GLOBALES

En ese marco, Squillace destacó la relevancia de este tipo de encuentros para la proyección internacional de la ciudad, al afirmar que “para Comodoro Rivadavia es muy importante integrarse a redes globales de investigación y cooperación. Estos intercambios nos permiten vincular nuestras capacidades locales con experiencias científicas de primer nivel, como las desarrolladas en la Antártida, y abrir nuevas oportunidades de trabajo conjunto”.

Asimismo, el funcionario indicó que la articulación entre la Universidad, el sector público y la comunidad científica internacional resulta clave para consolidar una agenda estratégica de desarrollo. “Desde la Agencia promovemos una mirada que combina conocimiento, innovación y cooperación internacional. Creemos que el desarrollo se construye a partir de la vinculación, del diálogo entre saberes y de la posibilidad de proyectar a Comodoro como un nodo activo dentro de las redes científicas globales”, subrayó.

La participación de equipos técnicos de Comodoro Conocimiento en el seminario y el encuentro institucional posterior refuerzan el compromiso de la Agencia con la internacionalización del conocimiento, la generación de alianzas estratégicas y el impulso de iniciativas que integren investigación, sostenibilidad y desarrollo local.

De esta manera, Comodoro Rivadavia continúa consolidándose como una ciudad que apuesta a la ciencia, la cooperación internacional y el trabajo en red como pilares fundamentales para su crecimiento y posicionamiento en el escenario global.