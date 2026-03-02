Torres: balance, anuncios y definiciones en la Legislatura

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, comenzó su discurso diciendo que esperaba que no la sesión de este lunes no fuera “tan ordinaria” como la que vio el domingo, en referencia a la apertura de las sesiones a nivel nacional que hizo el presidente, Javier Milei.

Luego, el mandatario chubutense se refirió a dos hechos recientes que marcaron la agenda provincial: el movimiento de suelo en el cerro Hermitte y el incendio en la cordillera. Sobre este último, sostuvo que “a diferencia de los que tenemos todos los años, se dio con una violencia y una voracidad que ni los brigadistas más experimentados habían visto”.

Torres destacó la respuesta articulada frente a la emergencia y afirmó: “Hoy puedo inflar el pecho y decir que estoy profundamente orgulloso del espíritu de hermandad y solidaridad que tuvieron los intendentes acá presentes y todos los vecinos de Chubut”.

En este contexto, cuestionó actitudes oportunistas de quienes “fueron a sacarse una foto al lado del fuego”, o “dándole dos ladrillos a una pobre vecina para capitalizarlo políticamente y no volvieron nunca más”.

En relación con la etapa de reconstrucción, el gobernador subrayó que “ahora que los medios nacionales miran para otro lado y se olvidaron de la cordillera, es donde más presentes tenemos que estar”. Informó que se están ejecutando 75 viviendas para los damnificados y que el Estado provincial acompaña a los productores afectados con forraje y alambre para recomponer la actividad.

EL CERRO HERMITTE

En su discurso, Torres anunció una medida concreta para ampliar el plan habitacional en Comodoro Rivadavia. “Vamos a reasignar el dinero producto de los remates que vamos a hacer el mes que viene por los bienes incautados de la corrupción para hacer más viviendas de rápida construcción”.

Otro de los ejes centrales del discurso fue la problemática de las ocupaciones ilegales de tierras. Torres pidió trabajo conjunto con los municipios y aseguró que él no caerá “en las chicanas berretas. Vamos a estar presentes siempre con la verdad porque esos vecinos no tienen la culpa de que los hayan habilitado a vivir en un lugar que desde 2012 se sabía que no se podía”.

LA ECONOMIA

En materia económica, el gobernador defendió el rumbo fiscal de su gestión y aseguró que la provincia atraviesa un proceso histórico de ordenamiento financiero. “Bajamos U$D326 millones, 3,5 masas salariales, el desendeudamiento más grande de la historia de nuestra provincia”, afirmó. También destacó que se cumplió regularmente con todos los vencimientos del bono BOCADE, con pagos superiores a los U$D265 millones, y remarcó que ese cumplimiento fortalece la credibilidad de la provincia.

ALUAR

Torres también abordó la polémica de ALUAR con Nación y señaló que defender a la empresa radicada en Puerto Madryn “es defender el trabajo. No habrá ningún tipo de impacto arancelario en el aluminio que se procese en la provincia de Chubut”.

Asimismo, afirmó que él defiende al sector pesquero con el impulso de la “Ley de Ficha Limpia Pesquera” y recordó su posicionamiento ante la Ley Bases: "Fue este gobernador el que logró eliminar el capítulo que ponía en jaque a la competitividad de nuestros empresarios pesqueros. ¿Cómo no voy a defender a la pesca?”.