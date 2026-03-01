El Presidente anunció un nuevo paquete de reformas con mayor desregulación de la economía, cambios impositivos y modificaciones en el sistema político.

Con clima de tribuna, Milei dio su versión de la historia reciente

“Dale” y “digamos” deben haber sido las palabras más repetidas este domingo a la noche por ell presidente Javier Milei al inauburar el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. En vez de dirigirse a todos los argentinos, su discurso pareció únicamente dirigido a la oposición peronista.

En ese contexto, Milei intentó proyectar iniciativas clave donde aseguró que no faltará empleo en el futuro inmediato, remarcando

una supuesta consolidación macroeconómica y la atracción de inversiones como pilares de crecimiento.

El Presidente anticipó las próximas reformas que llevará a cabo su Gobierno, focalizadas en desregulaciones económicas, la quita de impuestos y cambios en los mismos, así como una modificación del sistema político.

También adelantó una reforma del Código Penal, reformas en materia de seguridad y actualizaciones en el sistema judicial, como impulsar los juicios por jurado.

A la par, enfatizó en reformas educativas para "garantizarles a nuestros niños un futuro mejor, no para adoctrinarlos".

"Estas reformas del Estado no son opcionales, están configurando un nuevo orden mundial y están determinando el destino de nuestro país. La era de la cooperación global sin brújula moral ha terminado", expresó el mandatario.

El Presidente agregó que "robar está mal y la corrupción está mal" y destacó la apertura económica que impulsa su Gobierno porque "mejora las condiciones de vida y solo pierden los ineficientes y los delincuentes".

Luego aseguró que esto muestra "quiénes son los enemigos de los argentinos". Asimismo, afirmó que estamos antes "una oportunidad realmente histórica en 2026".

"Es hora de volver a tomar la moral como política de estado", remató el mandatario. "Desde hace 100 años nuestro país carga consensos que nos llevaron a ser un país pobre", aseguró, y afirmó que la Argentina debe "tener la moral occidental como política de estado".

El Presidente celebró las leyes aprobadas en Sesiones Extraordinarias y aseguró que con la conformación del actual Congreso, gracias al triunfo en las elecciones legislativas de 2025, pueden "hacerle fuerza a cualquier golpe político".

En ese sentido, destacó la aprobación de la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad. Asimismo, aseguró: "Estamos saliendo del pozo".

Además, resaltó las relaciones de la Argentina con EEUU y la ayuda del mandatario republicano, Donald Trump, asegurando que “esta ayuda no es algo únicamente económico”.

El Presidente destacó su gestión económica y afirmó que se logró "sin expropiaciones ni default". A la vez, aseguró que dicho crecimiento fue del 10% y que se logró "con un enorme esfuerzo de la gente".

En su discurso por la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026, el Presidente alternó datos de su gestión, críticas al Gobierno anterior y enfrentamientos con la oposición presente en el Congreso.