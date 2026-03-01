El municipio amplió las exenciones para más de 400 damnificados

A la exención del Impuesto Inmobiliario, Tasa de Higiene Urbana y Derecho de Ocupante, se le sumará el tributo automotor, que podrá tramitarse de forma virtual desde el 16 de marzo.

Como parte de las medidas dispuestas por el intendente Othar Macharashvili -en concordancia con el Concejo Deliberante- tras el deslizamiento del cerro Hermitte, la Secretaría de Recaudación automatizó la exención del Impuesto Inmobiliario, Tasa de Higiene Urbana y Derecho de Ocupante para más de 400 vecinos afectados. Asimismo, a partir del 16 de marzo se ampliará dicho beneficio al impuesto automotor.

De esta manera, los contribuyentes podrán gestionar esta excepción para un máximo de dos vehículos por domicilio, a través de la oficina virtual. Una vez aprobada la solicitud, el beneficio tendrá carácter retroactivo al mes de enero, garantizando un respaldo económico integral. La iniciativa busca facilitar los trámites administrativos, acompañando a las familias damnificadas mediante herramientas tecnológicas que agilicen la asistencia municipal y eviten traslados innecesarios.

En ese marco, el secretario de Recaudación, Luis Perea, señaló que, en función a la Resolución de la Comisión de Receso del Concejo Deliberante y la determinación del Ejecutivo Municipal, “ya está cargada en el sistema la exención del Impuesto Inmobiliario, Tasa de Higiene Urbana y, en el caso que correspondiese, el Derecho de Ocupante de las zonas afectada por la catástrofe geológica”.

“A partir de la decisión de sumar el tributo automotor, estamos trabajando para que los vecinos damnificados puedan generar el trámite en la Oficina Virtual, en el sitio www.comodoroweb.gob.ar, desde el 16 de marzo. La medida establece hasta dos vehículos por domicilio e impactará de manera retroactiva al mes de enero”, expresó el funcionario.

Perea indicó que “esta herramienta tendrá su ícono en la Oficina Virtual y estará disponible para aquellos vecinos afectados por el evento geológico. En el caso de que algún contribuyente se considere damnificado y no pueda acceder, podrá realizar una consulta a través de la sección ‘Pregúntanos’, lugar virtual donde tendrá la posibilidad de adjuntar documentación para canalizar el pedido de inclusión en lo que corresponde a la Exención Cerro Hermitte”.

Asimismo, el secretario explicó que los vecinos podrán obtener una constancia de la exención, también a partir del 16 de marzo, ingresando a la Oficina Virtual. “Se trata de una única disposición por todos los beneficios a los que acceda el vecino damnificado, que incluirá un desglose de cada uno de los tributos que alcanzan la exención por catástrofe. Todo ello estará autenticado por un código QR que se podrá visualizar en línea”.

“Desde la Secretaría estamos apuntando a simplificar el trámite y otorgar la mayor comodidad a los vecinos para que lo hagan de forma virtual. En el caso puntual de que algún vecino mayor no pueda o no conozca cómo acceder a la Oficina Virtual, el personal de atención brindará asistencia, pero la idea es apuntar a la simplicidad y a que se pueda efectuar el trámite en cualquier momento del día”, remarcó, a la vez que añadió que el desarrollo fue diseñado íntegramente por los equipos municipales, por lo que no significó ninguna erogación para el contrato de empresas externas. “Se trata de un trabajo mancomunado con el personal de Atención al público, Cómputos, Administración y los funcionarios de la cartera de Recaudación”.

Por último, Perea manifestó que esta medida “forma parte de las acciones que llevan adelante el intendente Othar Macharashvili y el viceintendente Maximiliano Sampaoli con el fin de acompañar a los vecinos más perjudicados, no solo por esta situación de fuerza mayor, sino también por la situación económica y social que se vive a nivel nacional”.