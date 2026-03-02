La Confederación General del Trabajo se movilizará este lunes al Palacio de Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires para rechazar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, aprobada por el Congreso la semana pasada.

La CGT se moviliza a Tribunales contra la reforma laboral de Milei

Según informaron fuentes gremiales a la Agencia Noticias Argentinas, la concentración está prevista a partir de las 11 frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese marco, la central obrera avanzará con la judicialización de varios artículos de la norma sancionada, que aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Desde la CGT consideran que la reforma vulnera derechos laborales básicos y anticiparon que agotarán las instancias judiciales para frenar su aplicación.

La protesta se inscribe en una escalada de tensión entre el movimiento sindical y el Gobierno nacional, tras la aprobación de cambios que los gremios califican como regresivos para los trabajadores.