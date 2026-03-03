A través de su abogado Gregorio Dalbón, la AFA rechazó las versiones de una demanda penal por la liberación de Nahuel Gallo.

La dura respuesta de la AFA tras las amenazas de denuncia de Javier Milei

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rompió el silencio tras las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien había minimizado la gestión de la entidad en el regreso del gendarme Nahuel Gallo y sugerido que sus autoridades "se ensucian más" con cada acción.

A través de un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, la institución calificó las amenazas de denuncia penal como un acto de "gravedad institucional inusitada".

El documento de la AFA responde directamente a las versiones que indican que el Gobierno nacional estudiaría iniciar acciones legales por un presunto "entorpecimiento de las relaciones diplomáticas".

Desde la defensa legal de la entidad, Dalbón fue tajante: "No existió delito alguno". "La gestión realizada por la AFA no configura ninguna conducta típica. Ninguna norma prohíbe que una institución privada contribuya humanitariamente a la liberación de un ciudadano argentino".

En un párrafo cargado de contenido político, el comunicado invierte la acusación contra la Casa Rosada: "Lo que quedó al descubierto no fue un delito: fue una inacción. Durante más de quince meses, los canales diplomáticos formales del Estado argentino no lograron obtener su liberación. El Estado falló donde una institución deportiva tuvo que intervenir".

El desafío de la AFA: "Lo haríamos de nuevo"

Pese a las críticas de Milei, quien tildó la intervención de la AFA como una "cuestión de vigésimo quinto orden", la institución reafirmó su postura y la legitimidad de su "vía humanitaria".

"La AFA no se arrepiente. La AFA lo haría de nuevo", sostiene el texto difundido por Dalbón. "Nahuel Gallo está en Argentina. Está con su familia. Está vivo y libre. Eso es lo que importa".

Finalmente, el comunicado expresa la plena confianza de la institución en que cualquier magistrado que analice los hechos concluirá que no hubo irregularidades. "Hubo humanidad", cierra el escrito, profundizando la grieta entre el "triángulo de hierro" del Gobierno y la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia.