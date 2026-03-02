Confirman condena para Ortellado por el crimen de Laffeuillade

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut ratificó la sentencia dictada por el hecho ocurrido en febrero de 2023.

El máximo tribunal provincial, integrado por los ministros Javier Raidan, Mario Vivas, Silvia Bustos, Ricardo Napolitani, Camila Banfi y Andrés Giacomone, resolvió rechazar la impugnación extraordinaria interpuesta por la defensa y el recurso de queja, confirmando así la condena a prisión perpetua impuesta al acusado, Mauricio Ortellado.

La investigación y quien llevó el caso a juicio por jurados fue la ex fiscal Cecilia Codina; en tanto que la fiscal general Verona Dagotto intervino en la cesura de pena del caso y sostuvo la acusación ante la Cámara en lo Penal.

Cabe recordar que Ortellado fue condenado mediante un juicio por jurados a “cadena perpetua” como “coautor” de “homicidio criminis causa” y que luego dicha sentencia fue confirmada por la Cámara en lo Penal local, quedando así configurado el denominado doble conforme.

La causa llegó al Superior Tribunal de Justicia por dos vías: el recurso de queja por impugnación denegada presentado por la defensa pública del condenado y, además, en consulta obligatoria debido al monto elevado de la pena —superior a diez años de prisión—.

EL CRIMEN

El homicidio de Juan Adolfo Laffeuillade ocurrió el 21 de febrero de 2023, alrededor de las 0.10 horas, cuando la víctima se encontraba en el interior de su vivienda, ubicada en calle Juan B. Justo al 200, de esta ciudad.

Según la acusación, dos personas —una de ellas Mauricio Ortellado y otra aún no identificada— saltaron el paredón e ingresaron al domicilio armados con una pistola calibre 9 milímetros. Una vez dentro, habrían golpeado a la víctima en el rostro, abdomen y cráneo con un objeto contundente, con el propósito de sustraer dinero en efectivo y otros elementos de valor.

Ante la resistencia ofrecida por Laffeuillade, y con la finalidad de facilitar la sustracción, los agresores le efectuaron un disparo en la cabeza, provocándole la muerte. Posteriormente, sustrajeron el teléfono celular, la billetera y las llaves del damnificado, y se retiraron del lugar en su vehículo —una Fiat Toro—. Antes de huir, incendiaron la vivienda con el fin de procurar la impunidad del hecho.

En la investigación también se determinó la intervención de Micaela Ortellado, quien colaboró posteriormente para deshacerse del vehículo de la víctima y fue detenida en la ciudad de Caleta Olivia.