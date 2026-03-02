El día que Irán amenazó a Milei con "hacerle lamentar su enemistad"

Fue en un artículo publicado en el Teherán Times luego de que el argentino hablara de "terrorismo iraní" en el Congreso Mundial Judío.

El Teheran Times, un medio vinculado con el régimen de los ayatolás, publicó un artículo titulado "Caso AMIA en vísperas de su 30° aniversario", en donde reiteró la posición oficial iraní y acusó al gobierno de Javier Milei de defender "posturas infundadas" sobre su responsabilidad en el atentado terrorista que dejo 85 muertos en 1994.

El medio iraní calificó entonces a Milei de ser un títere de Israel y amenazó con "hacerle lamentar su enemistad" al gobierno argentino. En ese marco, lamentaron que "ningún proceso de investigación técnica ha llegado a un resultado confiable por parte de la policía".

Cabe recordar que en abril de 2024, la Cámara de Casación concluyó que los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbolá, ordenados por el gobierno de Irán.

El fallo declaró que ambos episodios debían ser considerados como delitos de lesa humanidad, lo que implica que las investigaciones no prescriben pese al paso del tiempo y la carencia de resultados judiciales. La resolución exhortó al Estado argentino a formular un reclamo formal en tribunales internacionales contra Irán.

"Debido a su apoyo a Israel, el gobierno de Milei pone en peligro los intereses nacionales de Argentina. Sin duda. Pero Irán ha demostrado que no se apura a jugar en el tablero del enemigo, sino que, en el momento y la posición adecuados", concluía el diario persa hace casi dos años.

Un día antes de esa publicación, el Ministerio de Exteriores de Irán dijo en un comunicado que "el descubrimiento de la verdad y la solución definitiva de este caso solo es posible si las partes involucradas en Argentina se alejan de los intereses políticos y no se ven afectadas por la influencia y la intervención de terceros".

En este contexto, el gobierno argentino formalizó la declaración de Hamas como organización terrorista luego de siete meses e incluyó en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Con esto, Milei terminaba de concretar una promesa de campaña que formaba parte de su alineamiento incondicional con Israel. En el comunicado, Presidencia vínculo a los palestinos con Irán y el atentado a la AMIA.

Este mismo tono fue el que adoptó Javier Milei en su discurso de diez minutos en el Congreso Mundial Judío. Un elemento para resaltar fue es que decidió hablar de "terrorismo iraní" en lugar de "terrorismo islámico", definición que le trajo la condena de más de 50 países árabes.