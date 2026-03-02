Incendio en un comercio de Rada Tilly: sería por una falla eléctrica

El fuego se desató durante la madrugada en un local de avenida Piedrabuena al 1800. Bomberos Voluntarios lograron controlar las llamas y no hubo heridos.

Un principio de incendio movilizó a fuerzas de seguridad y personal de emergencia durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Rada Tilly. El episodio se registró alrededor de las 3:45 en un comercio ubicado sobre avenida Piedrabuena al 1800.

De acuerdo con la información oficial suministrada por la comisaría del lugar, la alerta ingresó a través de efectivos de la Prefectura Naval Argentina, quienes advirtieron la situación y dieron aviso a la Policía. Al llegar al lugar, los uniformados constataron la presencia de una densa cortina de humo que emanaba del interior del inmueble, mientras una dotación de Bomberos Voluntarios ya se encontraba desplegada en tareas de contención.

El propietario del comercio, que reside en la parte posterior del edificio, se encontraba en el lugar al momento del operativo. Según manifestó ante el personal interviniente, el foco ígneo se habría originado por un desperfecto en el sistema eléctrico de la cocina, hipótesis que será evaluada en el marco de las pericias correspondientes.

Si bien no se registraron lesionados, el siniestro provocó daños materiales cuya magnitud aún no fue precisada oficialmente. Las actuaciones quedaron a cargo de la dependencia policial con jurisdicción en la zona, que trabaja para determinar las causas exactas del incendio.