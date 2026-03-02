Rada Tilly: nuevos talleres de oficio con certificación oficial

El Municipio de Rada Tilly abre este martes las preinscripciones para los talleres de oficio 2026 que se desarrollarán en articulación con el Centro de Formación Profesional Nº 652. Los cupos son limitados.

Las personas interesadas podrán acceder a los formularios de preinscripción a partir del martes 3 de marzo a las 19 horas en historias redes sociales del municipio en Instagram y Facebook (@muniradatilly). Los cupos son limitados.

HERRERIA

El curso de Herrería comenzará el 9 de marzo y se extenderá hasta diciembre, con una carga total de 500 horas. Se dictará de lunes a viernes, de 18:45 a 22 horas, en el Camping Municipal de Rada Tilly. Para acceder a la certificación oficial se exigirá un 80% de asistencia.

La capacitación estará a cargo del instructor Pablo Rodríguez y abarcará contenidos técnicos como soldadura, amolado y conformado de metales en frío y en caliente, además de nociones de diseño aplicado a la herrería. También se incluirán herramientas para la gestión de un taller, tales como cálculo de costos, administración impositiva y legislación laboral.

Como instancia previa, se realizará una charla informativa el lunes 2 de marzo a las 18 horas en el Salón Cirse.

PASTELERIA, DE LO BASICO A TECNICAS MODERNAS

El curso de Pastelería se dictará en el Centro Cultural de Rada Tilly, de lunes a jueves de 9 a 13 horas. Iniciará el 9 de marzo y finalizará en septiembre, con una carga horaria de 375 horas. Se requerirá un 80% de asistencia para la certificación.

La propuesta, a cargo de la instructora Adriana Valdéz, está destinada a personas mayores de 18 años con ciclo básico secundario completo. Durante el cursado se abordarán técnicas fundamentales de seguridad e higiene, pastelería y panadería, pastelería superior y chocolatería, avanzando desde preparaciones simples hasta elaboraciones con técnicas contemporáneas.

NUEVA PROPUESTA: CURSO DE REPOSTERIA

Como novedad para este año, se incorpora el curso de Repostería, que se dictará los lunes y martes de 13 a 16:30 horas en el Centro Cultural de Rada Tilly. Tendrá una duración de 240 horas, desde el 9 de marzo hasta diciembre, y también exigirá un 80% de asistencia para obtener la certificación.

La capacitación estará a cargo de Adriana Valdéz y podrán inscribirse personas mayores de 18 años. En el caso de menores, deberán acreditar su condición de alumno regular en el nivel medio, primaria de adultos o formar parte de un programa de articulación avalado por el Ministerio de Educación.

Desde el área municipal indicaron que estas iniciativas buscan fortalecer la formación en oficios, ampliar las posibilidades de inserción laboral y brindar herramientas concretas para el desarrollo personal y profesional de vecinos y vecinas de la ciudad.