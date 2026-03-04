8M en Comodoro: convocatoria con festival, feria y marcha en defensa de derechos

La Multisectorial Feminista concentrará este sábado en la Plaza de la Escuela 83. Habrá actividades culturales desde las 16 y movilización a las 18. La jornada también recordará a Valeria Schwab.

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia realizará una jornada de actividades y movilización en la Plaza de la Escuela N° 83.

La convocatoria se desarrollará bajo la consigna de defensa de derechos, en un escenario que la organización definió como de retrocesos en materia de políticas públicas. Desde el espacio señalaron que la protesta apuntará, entre otros ejes, contra la reforma laboral en debate, las modificaciones impulsadas sobre la Ley de Glaciares y el nuevo régimen penal juvenil.

Las actividades comenzarán a las 16 con un festival artístico que contará con presentaciones de Aurora Padín, Angélica Estrella, Agus Gorlier, Zom Wamirs, Huren y Guerrilleras. En paralelo, se habilitará una feria abierta con modalidad de trueque, destinada exclusivamente a mujeres, disidencias y diversidades.

Media hora más tarde se desarrollará una mesa gráfica con propuestas de grabado, estampa, confección de parches y stencil, espacio que estará orientado únicamente a mujeres.

La movilización partirá a las 18. Según precisaron desde la organización, la columna estará encabezada por la bandera principal, seguida por sindicatos y agrupaciones políticas, mientras que los hombres se ubicarán al final del recorrido.

La jornada incluirá además un homenaje a Valeria Schwab, a quien las convocantes recordarán bajo la consigna “presente ahora y siempre”.