Estafas a jubilados terminaron con la ocupación de dos viviendas en Standart Centro

Familiares de los damnificados alertaron a la policía sobre presuntas maniobras fraudulentas que permitieron a terceros ingresar y permanecer en los inmuebles. La Justicia interviene para esclarecer los hechos.

Dos denuncias por presunta estafa y usurpación encendieron la alarma este martes en el barrio Standart Centro. De acuerdo con la información recabada, las víctimas serían personas de edad avanzada que habrían sido engañadas mediante artilugios aún bajo investigación.

Las presentaciones fueron realizadas ante la dependencia policial de Kilómetro 8 por allegados a los propietarios informaron desde Crónica, quienes advirtieron que terceros lograron acceder a las viviendas bajo argumentos falsos y posteriormente se habrían instalado en ellas.

Efectivos policiales se constituyeron en los domicilios señalados para constatar la situación. Al requerir la identificación de quienes se encontraban dentro de las casas, estos se habrían negado a proporcionar sus datos, lo que quedó asentado en las actuaciones.

La causa fue puesta en conocimiento de las autoridades judiciales competentes, que deberán determinar la eventual comisión de los delitos de fraude y usurpación. En las próximas horas podrían ordenarse nuevas medidas para avanzar en la investigación y definir la situación procesal de las personas involucradas.