Tras 18 años, cierra la juguetería Giro Didáctico

Obedece a un combo explosivo: contexto económico, cambio en los hábitos de juego y la baja en los nacimientos. Durante marzo ofrecerán descuentos de hasta el 50%.

Después de 18 años de trayectoria, la juguetería Giro Didáctico –ubicada en Alvear y Rawson- anunció su cierre definitivo y el inicio de una liquidación total de mercadería con descuentos de hasta el 50% durante todo el mes de marzo.

La decisión fue tomada hace varios meses y confirmada a comienzos de este año, según explicó su responsable, Marcos Davies, en diálogo con FM La Petrolera. “Tiene que ver con el escenario económico, con que los chicos cada vez juegan menos con este tipo de juguetes y con que cada año hay menos nacimientos”, detalló.

Davies sostuvo que el cierre responde a un conjunto de factores. “Es un cúmulo de situaciones: a veces uno también se cansa de lo mismo y busca otra puerta, otra posibilidad. Siempre fueron varios los temas que influyeron para tomar esta decisión”, señaló.

En un primer momento, el comerciante pensó que la caída en las ventas era una problemática exclusiva de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, al dialogar con proveedores advirtió que se trata de una situación que se repite en distintas ciudades del país. “No es solo Comodoro”, remarcó.

Giro Didáctico nació como un emprendimiento familiar y con el tiempo se consolidó como un referente para generaciones de niños y familias de la ciudad. Ahora, en su etapa final, el objetivo es liquidar todo el stock disponible.

Finalmente, Davies expresó su agradecimiento a la comunidad que acompañó al comercio durante casi dos décadas: “Es un gran agradecimiento a quienes confiaron y nos acompañaron en esta etapa”, concluyó.