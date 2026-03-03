"Treffinger es un 'kuka' disfrazado de libertario"

La diputada provincial Andrea Aguilera lanzó un fuerte cuestionamiento contra el legislador nacional, a quien acusó de actuar con “oportunismo político”.

A través de un mensaje público dirigido al legislador, la diputada provincial María Andrea Aguilera afirmó que César Treffinger “cada dos o tres meses aparece para hacer lo único que le sale bien: aplaudir en Buenos Aires y posar de representante en Chubut”.

En el mismo sentido, sostuvo que el diputado “ostenta un récord triste: fue de los diputados nacionales mejor pagos y, a la vez, de los que menos hizo por nuestra provincia”, y recordó que “cuando intentó construir algo propio, no llegó ni al 15 por ciento de los votos”.

Aguilera también cuestionó la coherencia política del legislador, señalando que “hoy vive colgado de Milei” y que existe material público en el que desconocía al espacio que actualmente integra, antes de —según expresó— “reciclarse alquilando un sello partidario armado al apuro”.

Además, la dirigente lo acusó de “hablar de ‘coimas’ con liviandad”, mientras —remarcó— guardó silencio ante denuncias que afectaron a personas con discapacidad. “Ahí no estamos hablando de opiniones: estamos hablando de expedientes, imputaciones y procesamientos dentro de su espacio”, expresó.

Finalmente, Aguilera recordó los incendios en la cordillera y señaló que “cuando Chubut ardía y había angustia real en las comunidades afectadas, no se lo escuchó; ni siquiera podía nombrar con precisión los pueblos de su propia provincia”.

“Los chubutenses no necesitamos dirigentes a demanda, que se acomodan donde haya un cargo o una foto. Necesitamos coherencia, convicción y trabajo. Chubut no es utilería para el marketing personal de nadie”, concluyó.