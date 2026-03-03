Perdió el control por una falla mecánica y se despistó en Ruta 3

El hecho ocurrió este martes por la tarde, a la altura del Cenotafio. El conductor, de 18 años, fue asistido por personal médico y el test de alcoholemia dio negativo.

Un automóvil protagonizó un despiste este martes, alrededor de las 14:40, en la Ruta Nacional 3, en el tramo cercano a la escultura del Cenotafio.

La situación fue advertida por personal del Centro de Monitoreo, que informó sobre la presencia de un vehículo fuera de la cinta asfáltica. Efectivos de la Comisaría Seccional Primera acudieron al lugar y verificaron que se trataba de un Ford Fiesta (dominio NVV-561), que evidenciaba haber salido de la calzada.

El único ocupante del rodado, un joven de 18 años identificado por sus iniciales C.J.T., ya se encontraba fuera del automóvil al momento de la llegada policial. De acuerdo a su relato, el incidente se originó a raíz de un desperfecto mecánico en la rueda trasera derecha, lo que provocó la pérdida de control.

Poco después arribó una ambulancia encabezada por el doctor Montivero, quien examinó al conductor y constató que no presentaba lesiones ni dolencias. Asimismo, se le practicó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue 0.0, descartando la presencia de alcohol en sangre al momento del hecho.