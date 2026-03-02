El nuevo siniestro ocurrió a las 4:25 de este lunes. El conductor, oriundo de Caleta Olivia, resultó ileso. El animal murió en el acto y no pudo ser identificado su propietario.

Otro choque contra un caballo en la zona de La Herradura

Un minibús de pasajeros protagonizó un siniestro vial durante la madrugada de este lunes sobre la Ruta Nacional 3, en el tramo que atraviesa el sector de La Herradura, al sur de Comodoro Rivadavia. El hecho fue reportado a las 4:25 por personal apostado en el puesto de control Ramón Santos, que dio aviso a la dependencia jurisdiccional. El último viernes se produjo una situación similar con un caballo suelto.

En esta ocasión, al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Distrito Rada Tilly constataron que el vehículo involucrado era un Renault Master Minibus conducido por un hombre identificado por sus iniciales E.F.E.V., con domicilio en Caleta Olivia.

Según el parte oficial, la unidad circulaba en sentido norte-sur cuando embistió a un equino que se encontraba suelto sobre la calzada. A raíz del impacto, el animal —un potrillo de pelaje negro— falleció en el acto y quedó a un costado de la cinta asfáltica. El rodado presentó daños en su parte frontal, aunque no se registraron personas lesionadas.

Las autoridades señalaron que el caballo no poseía marcas visibles ni señales de propiedad, lo que complica la determinación inmediata de su dueño. La presencia de animales sueltos en rutas nacionales constituye una infracción a las normas de seguridad vial y representa un riesgo latente para quienes transitan por corredores de alto flujo como la Ruta 3.

Para restablecer condiciones seguras de circulación, el personal policial retiró el cuerpo del animal hacia el campo lindante y completó las actuaciones de rigor. Tras la intervención, el tránsito quedó normalizado en ese tramo del acceso sur.