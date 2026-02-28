El camión transportaba 10.000 kilos de piedra y trabajaron más de dos horas para rescatar al conductor.

Arduo operativo para rescatar a un camionero que volcó en la ruta 17

Un accidente vial ocurrió en la mañana de este viernes en el ingreso a la localidad de Corcovado. Un camión Iveco perteneciente al corralón “El Picapedrero”, que transportaba aproximadamente 10.000 kilos de piedra, volcó en una curva cerrada de la Ruta Provincial N°17, a la altura del camping Sol y Luna.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor quedó atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina, que resultó prácticamente destruida. Ante la complejidad del rescate, los Bomberos Voluntarios de Corcovado solicitaron apoyo inmediato al cuartel de Trevelin, desplegando un operativo conjunto que se extendió por más de dos horas.

Según informó 16.noticias, las tareas incluyeron maniobras de estabilización del vehículo y técnicas especializadas de extracción para liberar al chofer, un hombre de aproximadamente 35 años, quien permaneció consciente durante todo el procedimiento.

“Fueron horas desesperantes. El impacto fue tremendo; el camión y la pluma quedaron destruidos, pero gracias a Dios logramos sacar al chofer con vida”, expresó Juan José Torres, jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Corcovado, en diálogo con 16.noticias.

Finalmente, el conductor fue rescatado con politraumatismos y golpes superficiales, sin riesgo de vida, y trasladado a un centro de salud para su observación.

Tras el exitoso operativo, los equipos de emergencia trabajaron en el despeje de la calzada para normalizar el tránsito en el acceso a la localidad.