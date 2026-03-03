Se realiza un nuevo corte de agua para recuperar reservas

El servicio se interrumpirá este martes en Zona Norte y el miércoles en Zona Sur y Central. En ambos casos, desde las 18 y por 24 horas.

El Departamento de Saneamiento de la SCPL informó que este martes 3 de marzo, a partir de las 18 y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua en la Zona Norte de Comodoro Rivadavia.

En tanto, el miércoles 4 de marzo, también desde las 18 y por 24 horas, el corte afectará a las zonas Sur y Central de la ciudad. La medida tiene como objetivo recuperar las reservas del sistema en Puesto La Mata.

Desde la entidad prestadora del servicio señalaron que el Sistema de Acueductos mantiene el mismo caudal durante todo el año, salvo en situaciones extraordinarias como episodios de turbiedad en el lago o averías técnicas. Sin embargo, lo que sí varía es el nivel de consumo.

Durante el verano, la demanda de agua aumenta considerablemente y supera la capacidad del sistema, lo que obliga a programar interrupciones para equilibrar y recomponer las reservas. En invierno, en cambio, el menor consumo permite sostener el suministro de manera normal.

Finalmente, remarcaron la importancia de hacer un uso responsable del recurso, especialmente en los meses de mayor demanda, para contribuir a garantizar el abastecimiento en toda la ciudad.