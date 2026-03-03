Hantavirus: más de 15 personas aisladas en Corcovado

Una mujer de 57 años dio positivo del virus de los roedores y Salud provincial desplegó el protocolo epidemiológico en el pueblo. Hay contactos estrechos en aislamiento y monitoreo.

Un caso de hantavirus en Corcovado por parte de una mujer de la zona, activó un operativo sanitario que pone el foco en el seguimiento casa por casa.

El sistema de salud provincial montó un esquema de controles y vigilancia epidemiológica para detectar síntomas de manera temprana. En ese despliegue, el aislamiento preventivo aparece como la primera barrera para cortar riesgos.

La paciente es una mujer de 57 años y permanece bajo control médico. Desde la comunicación oficial indicaron que “presenta una evolución favorable”. El seguimiento continúa con criterios clínicos y con un monitoreo sostenido por los equipos de salud.

Con el diagnóstico confirmado, el protocolo epidemiológico marcó un paso inmediato: identificar contactos y limitar la circulación de quienes pudieron estar expuestos. En ese marco, las autoridades informaron 16 personas como contactos estrechos. Cada una inició aislamiento preventivo y quedó bajo monitoreo sanitario para advertir cualquier cambio.

El hantavirus se asocia principalmente a la exposición a roedores silvestres, un punto sensible en zonas rurales y de trabajo al aire libre. Por ese motivo, Salud insistió en una regla que condiciona cómo se gestiona cada sospecha y cada confirmación: “su notificación es obligatoria”. Ese carácter obliga a reportar, activar protocolos y sostener el rastreo.

El seguimiento de los contactos no se limita a una recomendación general, sino que se sostiene con controles médicos y vigilancia epidemiológica de forma permanente. La lógica apunta a detectar síntomas compatibles apenas aparecen, sin esperar a que se agraven. En paralelo, el equipo de salud mantiene activo un dispositivo territorial con presencia y control en la localidad.

En Corcovado, el cumplimiento del aislamiento preventivo también funciona como un termómetro social: requiere organización familiar, apoyo cotidiano y responsabilidad colectiva. Desde el sistema sanitario remarcaron la necesidad de respetar la indicación para reducir riesgos.

Fuente: InfoChucao