Hantavirus: Nuevos casos en Chubut, Río Negro y Jujuy

Uno de ellos es de Río Negro, otro de Jujuy y otro de Chubut. El total de casos de la temporada asciende a 105 confirmados.

El Ministerio de Salud de la Nación continúa realizando la vigilancia epidemiológica habitual con relación al hantavirus y durante la semana epidemiológica (SE) 17 se identificaron tres casos nuevos en Argentina, uno correspondiente a la provincia de Río Negro, otro a Jujuy y otro a Chubut.

Así se indicó en un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) al que accedió la Agencia Noticias Argentinas y, de esta forma, el total de casos de la temporada 2025-2026 (que comprende desde la SE 27 de 2025 hasta la SE 17 de 2026) asciende a 105 confirmados. La región Centro continúa concentrando la mayor cantidad de casos con un 52% de los confirmados y la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del NOA (0,60 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 37 casos confirmados.

En lo que refiere a la actualización de la información sobre el brote de hantavirus que se detectó en el crucero MV Hondius, el BEN confirma que, al 13 de mayo, se identificaron 11 casos: 8 confirmados (todos cepa Andes), 2 probables y 1 inconcluso. Desde la última actualización se confirmaron dos nuevos casos, uno de ellos corresponde a un pasajero de nacionalidad francesa que presentó síntomas durante la repatriación, el otro a un pasajero español diagnosticado al arribar a su país. Asimismo, se agregó otro caso considerado inconcluso en Estados Unidos, que permanece asintomático.

Hasta el momento, la evidencia sugiere que el primer caso adquirió la infección en tierra, antes de embarcar y que la transmisión a bordo fue de persona a persona. El análisis genético preliminar muestra secuencias muy similares entre distintos casos y, actualmente, los equipos técnicos del Ministerio de Salud de la Nación continúan investigando el origen del brote y las posibles circunstancias de exposición en articulación con las autoridades sanitarias provinciales involucradas.__IP__

Si bien no es probable que el caso índice hubiera adquirido la infección en Tierra del Fuego, el 18 de mayo, personal del INEI-ANLIS Malbrán viajó a Tierra del Fuego para producir evidencia acerca de la presencia de reservorios y virus Andes en los lugares que hayan sido visitados por el caso.