Andrea Vázquez seguirá como presidenta del Consejo de Fiscales de Chubut

Fue ratificada en el cargo, por unanimidad, en la primera reunión ordinaria del Consejo de Fiscales.

Andrea Vázquez (fiscal jefa de Sarmiento) continuará ejerciendo como titular del Consejo que reúne a todos los acusadores públicos de Chubut. En tanto, la fiscal general Silvana Salazar (Puerto Madryn) fue ratificada en el cargo de vicepresidenta.

Por otra parte, el pleno del Consejo de Fiscales de la provincia de Chubut realizó el sorteo del Tribunal de Disciplina (2 titulares y 2 suplentes) que intervendrá en la resolución de los procesos sumarios.

En otro orden, analizaron y aprobaron los temarios de examen para los concursos de abogado, funcionario y procurador de fiscalía. También trabajaron sobre el informe de cargos vacantes para el 2026 y fechas de las convocatorias a los concursos respectivos.

Finalmente, se constituyeron los tribunales evaluadores que intervendrán en los concursos de antecedentes y oposición a los cargos vacantes de este año, junto con la agenda de temas a trabajar y su respectiva metodología.