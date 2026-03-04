Se realiza una nueva edición de la Expo Rural

Desde este jueves 5 y hasta el domingo 8, la 88° Expo Rural y 46° Feria del Carnero a Campo propondrá diversas actividades.

La Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia presentó oficialmente este miércoles la 88° Expo Rural y 46° Feria del Carnero a Campo, que se desarrollará desde este jueves a las 8 y durante todo el fin de semana, con una propuesta renovada que busca ampliar la convocatoria, fortalecer el perfil educativo y reafirmar su identidad productiva, cultural y social.

La presentación fue encabezada por Andrés Fajardo, presidente de la Rural, quien estuvo acompañado por Eduardo Carrasco, gerente del Ente Comodoro Turismo; Liliana Peralta, secretaria de Cultura del Municipio; Juan José Saiz, integrante de la comisión directiva, y el veterinario Agustín Ramírez, integrante de comisión directiva.

La edición 2026 contará con cuatro jornadas, de jueves a domingo, sumando un día más respecto a años anteriores. A la tradicional exposición ovina —con eje en el Merino Australiano— se incorporarán nuevas especies y propuestas que ampliarán el atractivo del evento, manteniendo la tradición y sumando modernidad.

“Esta edición es el resultado de muchos meses de trabajo de la comisión directiva y de una enorme colaboración de sponsors, instituciones y del Municipio. Buscamos que sea una rural para la familia y por eso es clave el acompañamiento de Turismo y Cultura para lograr una propuesta atractiva y familiar”, señaló Fajardo. “Durante los cuatro días se van a encontrar con muchísimas actividades y estamos realmente muy ansiosos de poder abrir las puertas y recibir a toda la comunidad”, añadió.

PRODUCCION, GENETICA Y EDUCACION

La competencia se mantendrá centrada en la raza ovina, principalmente Merino Australiano, con la participación de 17 cabañas y alrededor de 70 animales. Además, habrá cabañas bovinas y equinas, un productor de burros, animales de granja, un criadero de perros pastores y propuestas educativas.

“Queremos que el que venga por los ovinos tenga su espacio, pero también que quien se acerque por los vacunos, los caballos o por una propuesta educativa pueda encontrar algo que le interese. La idea es diversificar y ampliar la Expo”, remarcó el presidente de la entidad.

Desde el área veterinaria, Agustín Ramírez destacó el nivel de los ejemplares que participarán. “En la raza Merino, que es la que prepondera en nuestra provincia, estamos en un muy buen nivel. Además, contamos nuevamente con un jurado australiano, algo que nos posiciona a nivel internacional y jerarquiza enormemente la muestra”, destacó.

PERFIL EDUCATIVO

Uno de los ejes centrales de esta edición será el perfil educativo. Durante jueves y viernes se realizarán recorridas guiadas con la participación de casi 400 alumnos de escuelas públicas y privadas con el objetivo de que conozcan el trabajo que realiza el campo de la Patagonia.

“Los chicos de cuarto grado comienzan a estudiar lo relativo a la provincia del Chubut, así que consideramos que era muy importante que los tuvieran de primera mano esta oportunidad de hacer un recorrido con todo lo que la propuesta de la Exposición Rural este año va a ofrecer y que seguramente los chicos van a aprovechar, desde charlas hasta un recorrido por lo que hace la granja y conocer de primera mano lo que es el campo, la producción, los animales y nuestra identidad rural, no sólo a través de un libro”, explicó Liliana Peralta.

Por ello, los estudiantes participarán de talleres lúdicos y actividades recreativas vinculadas al mundo rural. “Aprender jugando es clave. Esta Expo ofrece esa posibilidad, tanto para los chicos como para los adultos”, agregó la funcionaria.

CULTURA, GASTRONOMIA Y EMPRENDEDORES

La Expo 2026 tendrá un fuerte componente cultural y festivo. Eduardo Carrasco destacó la incorporación del Patio del Festín, una propuesta gastronómica itinerante que recorre distintos puntos de la ciudad.

“Cuando nos convocaron, no dudamos en sumarnos porque nos parecía súper interesante sumar esta propuesta a este gran evento que sucede en Comodoro, desde nuestro vínculo y el trabajo que venimos realizando para empezar a hablar de turismo rural en la ciudad”.

“Esta Expo es un clásico de Comodoro y creemos que esta edición dará un verdadero salto de calidad. El Patio del Festín es gastronomía con identidad local, y por supuesto lo que se busca en este lugar es mostrar nuestra historia, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y vamos a tener todos los productos locales y, por supuesto, un patio de fuegos que siempre llama la atención y es muy interesante”, sostuvo el funcionario.

En este contexto, la Secretaría de Cultura organizará un festival folclórico durante viernes, sábado y domingo, con artistas locales y la participación especial del reconocido payador Carlos Marchesini, habitual protagonista de festivales como Cosquín y Jesús María.

También habrá un espacio de emprendedores y artesanos regionales, zona recreativa infantil y un auditorio con charlas abiertas y gratuitas para productores y público en general.

CHARLAS TECNICAS Y ASADO CRIOLLO

Durante la exposición también habrá charlas de diferentes especialistas. El viernes se realizará una de equinoterapia a cargo del equipo de Kau Patagonia, y también disertará Tomás Palacios, quien expondrá acerca de “RWS: Estándar internacional, valor agregado y actualizaciones de mercado”.

El sábado Víctor Tonelli, analista y especialista en mercados cárnicos, abordará un tema clave para el sector: “Oportunidades y desafíos en la nueva era de la ganadería argentina”, un espacio de análisis y reflexión sobre el presente y el futuro de nuestra producción.

“Estas charlas son muy importantes; la idea es atraer a la comunidad y que vuelva a ponerse la familia en la Rural. Eso es lo que el campo necesita hoy en día”, dijo en este sentido Juan José Saiz.

Fajardo subrayó el valor de sostener la Expo en un contexto complejo para el sector: “Hoy somos la única exposición rural que se realiza en Chubut. Venimos de años difíciles, con sequías históricas, incendios y un contexto económico adverso. Organizar un evento de esta magnitud es un esfuerzo enorme, pero también una forma de agradecer y de mostrar que el campo sigue de pie”, resaltó el empresario ganadero.

Finalmente, invitó a toda la comunidad a participar porque “queremos que todos disfruten de estos cuatro días. Esta Expo es de la Rural, pero también es de la ciudad”.

El valor de las entradas es de 4.000 mil pesos, mientras para menores de 8 años, personas con discapacidad y jubilados será libre y gratuita.