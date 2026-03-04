Secuestran armas de fuego, drogas y más de $120 millones

La Policía de Santa Cruz asestó el martes un fuerte golpe al delito organizado. En el marco de una causa por robo ejecutó cinco allanamientos en barrios de Caleta Olivia.

El procedimiento permitió desarticular lo que sería un presunto punto de almacenamiento de alta peligrosidad, en el que se concentraban armas de fuego con numeración limada, una suma millonaria de dinero en efectivo, estupefacientes y elementos vinculados a otros delitos graves.

El informe suministrado por el Ministerio de Seguridad precisa que durante los operativos se secuestraron siete pistolas calibres 9 mm, .22 y 380 con sus cargadores, además de un revólver calibre 32, además de 670 municiones de diferentes calibres. La mayoría de las armas presentaba la numeración limada, circunstancia que agrava considerablemente la situación procesal.

En uno de los domicilios allanados se incautaron $120.570.500 pesos argentinos y 4.000 dólares estadounidenses, suma considerada de extrema relevancia para la investigación y que podría estar vinculada a actividades ilícitas.

Asimismo, se encontraron sustancias que dieron resultado positivo para cannabis sativa y clorhidrato de cocaína, junto con una balanza de precisión y elementos destinados al fraccionamiento. En este aspecto tomó intervención la Fiscalía Federal.

OPER44

OPER45

También se secuestró una motocicleta. una llave de ignición, una ganzúa, prendas de vestir que podrían estar relacionadas con hechos delictivos recientes y se realizaron siete muestras de rastros genéticos que serán sometidas a peritajes.

La investigación mantiene vínculos con hurtos de motovehículos en Pico Truncado y con hechos cometidos con armas de fuego en Caleta Olivia.

No se dieron a conocer los sitios de los allanamientos ni la cantidad de personas que fueron detenidas y quedaron a disposición de la justicia, entre ellas una mujer, de acuerdo a los registros fotográficos difundidos.

WhatsApp Video 2026-03-04 at 10.27.33 AM

Del operativo tuvo conocimiento e intervención Juzgado Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, a cargo por subrogancia legal del dDr. Marcelo Nievas y fue supervisado por el secretario de Estado del Ministerio de Seguridad y el Jefe a cargo del Departamento de Investigación Zona Norte.

Se contó con la colaboración del Personal de Fuerzas Especiales Zona Norte, personal de la DDI de Caleta Olivia, personal del SAE y Apoyo Tecnológico de Caleta Olivia, personal de la División Narcocriminalidad de Caleta Olivia, personal del Comando de Patrulla de la ciudad de Caleta Olivia y personal de la Unidad de Prevención Policial Local de Caleta Olivia