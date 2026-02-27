Frente Sindical se movilizó contra despidos y precarización laboral

La jornada nacional de protesta de este viernes, centrada principalmente en el repudio a la Ley de Reforma Laboral, tuvo una fuerte repercusión en Caleta Olivia.

El Frente Sindical de estatales motorizó a mediodía una multitudinaria marcha que se desplazó por las avenidas San Martín y Eva Perón.

Fue protagonizada por referentes de ADOSAC (docentes), ATE, CTA Autónoma, APROSA (profesionales de la salud), ADIUNPA (trabajadores universitarios no docentes) y referentes de la agrupación social Polo Obrero.

Estos últimos habían realizado previamente un acto individual en la plazoleta del Gorosito para expresar su solidaridad con los más de novecientos trabajadores despedidos en la fábrica de neumáticos FATE ubicada en San Fernando (Bs. As), advirtiendo que ello es consecuencia de las políticas de destrucción de la industria nacional que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

La protesta incluyó paros en las reparticiones estatales y ello se vio reflejado sobre todo en las escuelas públicas ya que hoy era la fecha de inicio del ciclo lectivo.

La manifestación de trabajadores finalizó frente al edificio de la Dirección Regional Zona Norte de Escuelas, cuyo acceso estuvo bloqueado con pancartas y además se armó una olla popular enlña que se preparó un guiso de lentejas.

DOCUMENTO CONJUNTO

Previo a la desconcentración, se dio lectura a un documento redactado de manera conjunta por las entidades que conforman el Frente Sindical, el cual se reproduce a continuación.

“Las organizaciones sindicales que integramos este Frente nos pronunciamos ante el tratamiento legislativo de la denominada Reforma Laboral, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, fue aprobada en el Senado de la Nación Argentina y que hoy regresa a la Cámara Baja para su sanción definitiva”.

“En estas últimas semanas asistimos a un debate parlamentario acelerado y sin una instancia real de consulta a quienes somos parte central del mundo del trabajo. Esta reforma avanza sobre derechos conquistados históricamente y consolidados en nuestro marco constitucional y legal”.

“No garantiza empleo genuino ni desarrollo productivo: habilita mayor precarización, debilita la estabilidad laboral y erosiona la negociación colectiva”.

“Hoy levantamos nuestra voz con firmeza y responsabilidad.

Defendemos el presente, pero también el futuro de las próximas generaciones. Porque sin trabajo digno no hay justicia social.

Porque sin derechos no hay democracia plena. Y porque los derechos conquistados no se entregan”.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 16.34.42 Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 16.34.57 Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico.