Organizan ciclo lectivo de Jardines Maternales

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Caleta Olivia convocó a una reunión de trabajo para organizar el desarrollo del ciclo lectivo 2026 de Jardines Maternales.

La misma se desarrolló en horas de la mañana de este miércoles con la presencia de Luis Acosta, supervisor de los jardines que dependen de la comuna; la coordinadora Cintia Godoy; y las directoras de los distintos establecimientos municipales.

En ese marco se avanzó en la planificación anual, contemplando las necesidades, demandas y realidades particulares de cada institución.

Asimismo, se abordaron lineamientos pedagógicos, organización institucional y estrategias de acompañamiento para fortalecer el trabajo diario con las familias.

Vale señalar que el municipio cuenta con cinco jardines maternales distribuidos en diversos puntos de la ciudad, que reciben a niños y niñas desde los 12 meses hasta los tres años y medio, brindando contención, estimulación temprana y acompañamiento integral en la primera infancia.

Luis Acosta explicó que el objetivo principal para este año es fortalecer el trabajo educativo dentro de los espacios. “La idea es que los niños y niñas egresen del maternal con aprendizajes académicos y sociales que le faciliten la transición hacia la educación formal en nivel inicial”, puntualizó.

En este marco, se informó que el próximo 2 de marzo dará inicio el período de adaptación, una etapa fundamental para garantizar una incorporación progresiva y respetuosa de los pequeños al ámbito educativo.

A su vez, la coordinadora Cintia Godoy indicó que la jornada de hoy estuvo destinada a acompañar y asistir a las directoras para la planificación, demandas y necesidades de cada uno de los jardines. “Las realidades son diferentes por ende se tiene que abordar cada institución por separado, más allá de algunas definiciones que son generales para los cinco espacios”, precisó.

Finalmente, desde la Secretaría de Desarrollo Social se destacó la importancia de continuar fortaleciendo estos espacios, entendiendo que la primera infancia es una prioridad en la agenda municipal y un pilar clave para el desarrollo de la comunidad.

Fuente: Prensa Municipal