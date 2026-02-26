Comisión de fomento fortalece nexo con la Universidad Austral

El encuentro tuvo lugar a principios de esta semana con presencia del presidente de la comuna, Gabriel Galarza, quien estuvo acompañado por la directora de Relaciones Institucionales, Susana Cáceres, y la directora de Ceremonial y Protocolo, Daniela Rodríguez.
Por parte de la casa de altos estudios, participaron el decano, magister Claudio Fernández: la directora de Vinculación Tecnológica Lorena Arancibia; la directora de Acceso, Permanencia y Bienestar Universitario.Graciela Araya y Emanuel Noel.
El encuentro tuvo como objetivo avanzar en una agenda de trabajo conjunta que permita fortalecer la articulación institucional y generar nuevas acciones entre la comuna y la universidad.
Durante la reunión se abordaron distintas propuestas orientadas a acompañar a estudiantes, promover oportunidades de formación y consolidar políticas que impacten positivamente en la comunidad.
En ese sentido, se destacó la importancia de sostener y profundizar el trabajo articulado entre las instituciones, entendiendo que la cooperación y el compromiso conjunto son herramientas fundamentales para dar respuestas concretas a las necesidades de la sociedad.
Asimismo, se hizo especial énfasis en acompañar a los estudiantes residentes de Cañadón Seco, fortaleciendo vínculos que permitan mejorar su acceso, permanencia y bienestar dentro del ámbito universitario.
En un contexto social y económico complejo, las autoridades coincidieron en la necesidad de reforzar los lazos institucionales y el apoyo mutuo para seguir impulsando el desarrollo, la educación y las oportunidades para las comunidades de la región.
El trabajo conjunto entre el Estado local y la universidad se consolida así como una herramienta clave para construir futuro.
Fuente: Comuna de Cañadón Seco