Comisión de fomento fortalece nexo con la Universidad Austral

Autoridades de la comisión de fomento de Cañadón Seco se reunieron con directivos de la unidad académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

El encuentro tuvo lugar a principios de esta semana con presencia del presidente de la comuna, Gabriel Galarza, quien estuvo acompañado por la directora de Relaciones Institucionales, Susana Cáceres, y la directora de Ceremonial y Protocolo, Daniela Rodríguez.

Por parte de la casa de altos estudios, participaron el decano, magister Claudio Fernández: la directora de Vinculación Tecnológica Lorena Arancibia; la directora de Acceso, Permanencia y Bienestar Universitario.Graciela Araya y Emanuel Noel.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en una agenda de trabajo conjunta que permita fortalecer la articulación institucional y generar nuevas acciones entre la comuna y la universidad.

Durante la reunión se abordaron distintas propuestas orientadas a acompañar a estudiantes, promover oportunidades de formación y consolidar políticas que impacten positivamente en la comunidad.

En ese sentido, se destacó la importancia de sostener y profundizar el trabajo articulado entre las instituciones, entendiendo que la cooperación y el compromiso conjunto son herramientas fundamentales para dar respuestas concretas a las necesidades de la sociedad.

Asimismo, se hizo especial énfasis en acompañar a los estudiantes residentes de Cañadón Seco, fortaleciendo vínculos que permitan mejorar su acceso, permanencia y bienestar dentro del ámbito universitario.

En un contexto social y económico complejo, las autoridades coincidieron en la necesidad de reforzar los lazos institucionales y el apoyo mutuo para seguir impulsando el desarrollo, la educación y las oportunidades para las comunidades de la región.

El trabajo conjunto entre el Estado local y la universidad se consolida así como una herramienta clave para construir futuro.

Fuente: Comuna de Cañadón Seco